Shaquille O'Neal chce zapłacić za pogrzeb 12-latki. Dziewczynka zmarła po bójce z koleżanką

oprac. Michał Ignasiewicz
19 marca 2026, 06:32
Shaquille O'Neal, czterokrotny mistrz ligi NBA, mistrz olimpijski (1996) i mistrz świata (1994), zaoferował, że pokryje koszty pogrzebu 12-latki z Georgii. Dziewczynka zmarła kilka dni po bójce z koleżanką ze szkoły.

O'Neal chce ulżyć rodzicom dziewczynki

Były gwiazdor NBA powiedział, że nie chce, aby rodzina Jady Smith zmagała się z finansowym ciężarem pogrzebu, jednocześnie opłakując szóstoklasistkę, która zmarła w szpitalu 8 marca. Jako ojciec, całym sercem jestem z rodziną Jady. Żaden rodzic nie powinien nigdy chować swojego dziecka, a jeśli mogę cokolwiek zrobić, aby choć trochę ulżyć im w tym ciężarze, to jest to słuszne - zaznaczył O'Neal, cytowany w oświadczeniu.

Śmierć dziewczynki jest badana przez policję

O propozycji byłego koszykarza poinformowano we wspólnym komunikacie prasowym szeryfa hrabstwa Douglas, gdzie doszło do bójki, oraz szeryfa hrabstwa Henry, gdzie O'Neal mieszka i pełni funkcję szefa ds. relacji ze społecznością. Oba hrabstwa znajdują się na przedmieściach Atlanty.

Śmierć dziewczynki jest badana przez policję w Villa Rica, która twierdzi, że Jada wdała się w bójkę z inną dziewczyną w pobliżu przystanku autobusowego, gdzie zostały odwiezione po zajęciach w szkole 5 marca. Zmarła w szpitalu trzy dni później.

Źródło PAP
Powiązane
Shaquille O'Neal
Shaquille O'Neal sprzedał rezydencję. Nie zarobił tyle, ile chciał
Shaquille O’Neal
Shaquille O’Neal nie może sprzedać rezydencji na Florydzie
Shaquille O'Neal
Shaquille O'Neal znów zaskoczył. Będzie pracować w biurze... szeryfa
Shaquille O'Neal
Shaquille O’Neal na diecie. Zainspirował go 70-latek
Shaquille O’Neal
Shaquille O’Neal znów jest na diecie. Teraz waży 165 kg
Zobacz
kawa z mlekiem, kawa
Pijesz kawę z mlekiem? Zaskakujące badania – zobacz, co dzieje się w organizmie
"Cywile ucierpią jako pierwsi". Ostra reakcja na słowa Trumpa
"Cywile ucierpią jako pierwsi". Ostra reakcja na słowa Trumpa
Chiny i Rosja łączą siły. Chcą złagodzić napięcia na Bliskim Wschodzie
Chiny i Rosja łączą siły. Chcą złagodzić napięcia na Bliskim Wschodzie
Daily life in Tehran
Iran grozi USA. "Uderzymy w waszą infrastrukturę"
Epic Games rozdaje gry za darmo. Tylko do 9 kwietnia zgarniesz dwa tytuły, a potem wchodzi kolejny gratis
Epic Games rozdaje gry za darmo. Tylko do 9 kwietnia zgarniesz dwa tytuły, a potem wchodzi kolejny gratis
President,Donald,J.,Trump,Oversees,Operation,Epic,Fury,At,Mar-a-lago,
Trump stawia Iranowi ultimatum. "Straci wszystkie..."
