Iga Świątek - Jessica Pegula [RELACJA NA ŻYWO]

Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 06:00
Iga Świątek - Jessica Pegula [RELACJA NA ŻYWO]/PAP/EPA
Iga Świątek w ćwierćfinale turnieju WTA w Rzymie zmierzy się z Jessicą Pegulą. W ostatnich dwóch pojedynkach obu tenisistek górą była Amerykanka. Dziś Polka ma szansę przerwać złą serię. Początek meczu o godz. 13.00. Dziennik.pl zaprasza na relację na żywo.

Świątek ma dodatni bilans meczów z Pegulą

Świątek rywalizację w stolicy Włoch zaczęła od drugiej rundy. Rozstawiona z numerem czwartym Polka kolejno z kwitkiem odprawiła Amerykankę Catherinę McNally, Włoszkę Elisabettę Cocciaretto i Japonkę Naomi Osakę. Tylko pierwsza z wymienionych rywalek sprawiła 24-latce z Raszyna kłopoty. Następne dwa pojedynki miały jednostronny przebieg.

Natomiast Pegula opór napotkała w 1/8 finału. Mecz z reprezentującą Austrię Anastasiją Potapową zwłaszcza w pierwszej partii kosztował tenisistkę z USA sporo sił. Wcześniejsze spotkania z Turczynką Zeynep Sönmez i Szwajcarką Rebeką Masarovą były dla 32-latki grającej w Rzymie z numerem piątym "spacerkiem".

Świątek i Pegula dotychczas mierzyły się ze sobą jedenaście razy. Sześć z tych spotkań na swoją korzyść rozstrzygnęła była liderka rankingu WTA, ale ostatnie dwa mecze wygrała zawodniczka ze Stanów Zjednoczonych.

Świątek w Rzymie triumfowała trzy razy

Dodatkowo na niekorzyść Świątek przemawia bilans jej ostatnich pojedynków z tenisistkami z czołowej dziesiątki rankingu WTA. Polka z dziewięciu spotkań wygrała zaledwie jedno.

Świątek turniej w Rzymie wygrała trzy razy - w 2021, 2022 i 2024 roku. Jeśli uda się jej pokonać Pegulę, to w półfinale jej rywalką będzie zwyciężczyni meczu Jelena Rybakina (nr 2.) - Elina Switolina (nr 7.).

W obecnej edycji zawodów w stolicy Włoch 24-latka z Raszyna jest już jedyną Polką, która pozostała w singlowej rywalizacji. W środę mecze pierwszej rundy przegrały Magdalena Fręch i Magda Linette.

Gdzie oglądać mecz Świątek - Pegula?

Świątek i Pegula na kort wyjdą na kort około godziny 13:00. Rywalizację Polki i Amerykanki o półfinał turnieju w Rzymie będzie można na żywo obejrzeć na antenie stacji Canal+ Sport 2.

Źródło dziennik.pl
