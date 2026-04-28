Iga Świątek pokonała wirusa. W środę rozpocznie treningi na Foro Italico

Świątek we wtorek zamelduje się w Rzymie

Świątek ma pojawić się w stolicy Włoch we wtorek wieczorem. Już następnego dnia ma rozpocząć oficjalne treningi na obiekcie, gdzie triumfowała w 2021, 2022 i 2024 roku. Turniej w Rzymie rozpocznie się 5 maja i potrwa do 17 maja.

Nasze gwiazdy już w Rzymie. Nasza trzykrotna mistrzyni Iga Świątek już niedługo przyjedzie do Rzymu i po raz pierwszy będzie trenować na Foro Italico 29 kwietnia - napisali organizatorzy w mediach społecznościowych.

Świątek skreczowała w Madrycie

Świątek w poniedziałek poinformowała, że wróciła już do zdrowia po wirusie, który zaatakował ją podczas turnieju WTA 1000 w Madrycie. Z powodu dolegliwości czwarta w światowym rankingu tenisistka musiała skreczować w meczu trzeciej rundy z Amerykanką Ann Li. Po spotkaniu tłumaczyła dziennikarzom, że z powodu wirusa czuła się kompletnie pozbawiona energii i miała lekkie zawroty głowy.