Iga Świątek pokonała wirusa. W środę rozpocznie treningi na Foro Italico

oprac. Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 14:22
Iga Świątek jest już zdrowa. Przez ostatnie dni polska tenisistka walczyła z infekcją. Wirus został pokonany i była liderka światowego rankingu wraca na kort. Organizatorzy turnieju WTA 1000 w Rzymie poinformowali, że 24-latka z Raszyna w środę rozpocznie treningi na obiekcie Foro Italico.

Świątek we wtorek zamelduje się w Rzymie

Świątek ma pojawić się w stolicy Włoch we wtorek wieczorem. Już następnego dnia ma rozpocząć oficjalne treningi na obiekcie, gdzie triumfowała w 2021, 2022 i 2024 roku. Turniej w Rzymie rozpocznie się 5 maja i potrwa do 17 maja.

Dramat Igi Świątek. Poddała mecz i opuściła kort ze łzami w oczach
Dramat Igi Świątek. Poddała mecz i opuściła kort ze łzami w oczach

Nasze gwiazdy już w Rzymie. Nasza trzykrotna mistrzyni Iga Świątek już niedługo przyjedzie do Rzymu i po raz pierwszy będzie trenować na Foro Italico 29 kwietnia - napisali organizatorzy w mediach społecznościowych.

Świątek skreczowała w Madrycie

Świątek w poniedziałek poinformowała, że wróciła już do zdrowia po wirusie, który zaatakował ją podczas turnieju WTA 1000 w Madrycie. Z powodu dolegliwości czwarta w światowym rankingu tenisistka musiała skreczować w meczu trzeciej rundy z Amerykanką Ann Li. Po spotkaniu tłumaczyła dziennikarzom, że z powodu wirusa czuła się kompletnie pozbawiona energii i miała lekkie zawroty głowy.

Źródło PAP
Tematy: tenisIga ŚwiątekWTArzym
Powiązane
Iga Świątek przekazała informacje o swoim zdrowiu. Co z turniejem w Rzymie?
Iga Świątek przekazała informacje o swoim zdrowiu. Co z turniejem w Rzymie?
Musetti za mocny dla Hurkacza. Pierwsza porażka Polaka pod wodzą nowego trenera
Musetti za mocny dla Hurkacza. Pierwsza porażka Polaka pod wodzą nowego trenera
Magdalena Fręch odpadła w drugiej rundzie turnieju w Madrycie
Magdalena Fręch odpadła w drugiej rundzie turnieju w Madrycie
Świątek strzelała rzuty karne na Santiago Bernabeu. Próbowała naśladować Lewandowskiego
Świątek strzelała rzuty karne na Santiago Bernabeu. Próbowała naśladować Lewandowskiego
Świątek turniej w Madrycie zaczęła od łatwego zwycięstwa. Pokonanie Ukrainki zajęło jej godzinę
Świątek turniej w Madrycie zaczęła od łatwego zwycięstwa. Pokonanie Ukrainki zajęło jej godzinę
Pierwsze zwycięstwo Huberta Hurkacza pod wodzą nowego trenera
Pierwsze zwycięstwo Huberta Hurkacza pod wodzą nowego trenera
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Wchodzi nowe obowiązkowe wyposażenie samochodu. Rząd zdecydował, oto zmiany
Nowa Toyota Corolla widok z przodu. Widoczny futurystyczny pas świateł LED, logo marki na masce oraz nowoczesna, opływowa sylwetka nadwozia
Znika największy problem aut spalinowych. Toyota: Oto silnik idealny
frank euro waluta
Które kraje europejskie będą najbogatsze do 2030 roku? Niemcy i Francja w tyle
