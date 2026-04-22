Dziennik Gazeta Prawana logo

Pierwsze zwycięstwo Huberta Hurkacza pod wodzą nowego trenera

oprac. Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 20:03
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Hubert Hurkacz współpracę z nowym trenerem zaczął od zwycięstwa. Polak w pierwszym meczu pod wodzą Gilles'a Cervary wygrał z Portugalczykiem Jaime Farią 6:3, 6:3 i dzięki temu awansował drugiej rundy turnieju ATP 1000 w Madrycie. Jego kolejnym rywalem będzie rozstawiony z numerem szóstym Włoch Lorenzo Musetti.

Dwanaście asów Hurkacza

Choć Faria nie jest topowym tenisistą, obecnie w rankingu zajmuje 136. miejsce, to z postawy Hurkacza można być zadowolonym. 29-latek zaprezentował się bardzo solidnie. Popełnił tylko osiem niewymuszonych błędów, przy 14 zagraniach wygrywających. Dobrze funkcjonował też serwis, który jest największym atutem Hurkacza. Zanotował 12 asów i tylko w siódmym gemie pierwszego seta musiał bronić break pointów.

Pozostałe gemy przy swoim podaniu wygrywał bardzo pewnie, a wcześniej lub później uzyskiwał też przełamanie. W pierwszym secie w czwartym gemie, a w drugim dwukrotnie - w piątym i dziewiątym.

W drugiej rundzie poprzeczka idzie w górę

W drugiej rundzie Wrocławianina czeka znacznie trudniejsze zadanie. Z Musettim bilans Hurkacza wynosi 2-2, a ostatni mecz grali ze sobą prawie trzy lata temu. W Madrycie najlepszy wynik Hurkacz osiągnął w 2022 roku, kiedy dotarł do ćwierćfinału.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: tenistrenerHubert Hurkaczatp
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPierwsze zwycięstwo Huberta Hurkacza pod wodzą nowego trenera »
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj