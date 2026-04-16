Abramowicz opuściła Świątek. Wiadomo, dlaczego psycholog nie było w Stuttgarcie

Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 08:41
Abramowicz opuściła Świątek. Wiadomo, dlaczego psycholog nie było w Stuttgarcie/East News
Iga Świątek turniej w Stuttgarcie rozpoczęła od zwycięstwa nad Laurą Siegemund. Dla Polki mecz z Niemką był pierwszym jaki rozegrała pod wodzą nowego trenera, Francisco Roiga. Co ciekawe w boksie naszej tenisistki nieobecna była Daria Abramowicz. Już wiadomo, co było powodem absencji psycholog.

Świątek poradziła sobie bez psycholog

Po słabym początku sezonu Świątek zdecydowała się na zmianę trenera. Wima Fissetta zastąpił Roig. Dla Hiszpana, który w przeszłości współpracował ze słynnym Rafaelem Nadalem debiutem w roli szkoleniowca polskiej tenisistki był pojedynek z Siegemund.

Iga Świątek: Moje oczekiwania były zbyt wysokie. To był zimny prysznic
Świątek z pokonaniem Niemki nie miała żadnych problemów. Dość gładko wygrała 6:2, 6:3. W trakcie meczu uwagę kibiców zwracała nie tylko osoba nowego trenera w boksie byłej liderki rankingu WTA, ale również brak w nim Abramowicz.

Abramowicz spotkała się ze studentami

Psycholog, na którą od dłuższego czasu wylewa się fala krytyki jest nieodłączną towarzyszką Świątek zarówno na korcie, jak i poza nim. Tym razem jednak nie była obecna podczas meczu drugiej rundy turnieju w Stuttgarcie. Dlaczego?

Jak się okazało Abramowicz we wtorek brała udział w spotkaniu ze studentami jednej z warszawskich uczelni. Opowiadała słuchaczom o aspektach psychologii sportu bazując na własnych doświadczeniach.

Powiązane
Iga Świątek - Laura Siegemund [RELACJA NA ŻYWO]
Abramowicz zniknęła z boksu Świątek. Pierwsza wygrana Polki pod wodzą nowego trenera
Były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego uderzył w Igę Świątek. "Gra w reprezentacji to obowiązek"
Były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego uderzył w Igę Świątek. "Gra w reprezentacji to obowiązek"
Aryna Sabalenka nie zagra w Stuttgarcie. Na pechu Białorusinki skorzystała Polka
Aryna Sabalenka nie zagra w Stuttgarcie. Na pechu Białorusinki skorzystała Polka
Tak Iga Świątek trenuje przed pierwszym startem na mączce. Nie ma taryfy ulgowej
Tak Iga Świątek trenuje przed pierwszym startem na mączce. Nie ma taryfy ulgowej
Skandaliczne zachowanie rosyjskiego tenisisty. Sceny na korcie w Monte Carlo
Skandaliczne zachowanie rosyjskiego tenisisty. Sceny na korcie w Monte Carlo
Zobacz
|
Jak pielęgnować skrzydłokwiat? Czym podlewać, aby pięknie rósł?
Wlej 1 szklankę, a skrzydłokwiat wypuści nowe kwiaty i odzyska piękny kolor. Czym podlewać skrzydłokwiat, aby przepięknie zakwitł?
Jacek Magiera
Jacek Magiera nie żyje. Ujawniono okoliczności śmierci
Peter Magyar
Te słowa ze Szwecji dają do myślenia. "Magyar jest dobrze uczesany, ale to nie Tusk"
Odcinkowy pomiar prędkości przy drodze, podgląd z kamery monitorującej ruch z ramkami namierzającymi pojazdy oraz druk mandatu
Przekraczają prędkość, ale mandat nie przychodzi. Wyjaśniamy, dlaczego to zgodne z prawem
Dodatkowy dzień wolny za 3 maja, który w tym roku wypada w niedzielę. Zapadła decyzja w sprawie
Dodatkowy dzień wolny za 3 maja, który w tym roku wypada w niedzielę. Zapadła decyzja w sprawie
"Under Salt Marsh"
To jeden z najlepszych kryminałów ostatnich lat. Serial oceniony na 100 proc.
