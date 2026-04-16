Abramowicz opuściła Świątek. Wiadomo, dlaczego psycholog nie było w Stuttgarcie

Świątek poradziła sobie bez psycholog

Po słabym początku sezonu Świątek zdecydowała się na zmianę trenera. Wima Fissetta zastąpił Roig. Dla Hiszpana, który w przeszłości współpracował ze słynnym Rafaelem Nadalem debiutem w roli szkoleniowca polskiej tenisistki był pojedynek z Siegemund.

Świątek z pokonaniem Niemki nie miała żadnych problemów. Dość gładko wygrała 6:2, 6:3. W trakcie meczu uwagę kibiców zwracała nie tylko osoba nowego trenera w boksie byłej liderki rankingu WTA, ale również brak w nim Abramowicz.

Abramowicz spotkała się ze studentami

Psycholog, na którą od dłuższego czasu wylewa się fala krytyki jest nieodłączną towarzyszką Świątek zarówno na korcie, jak i poza nim. Tym razem jednak nie była obecna podczas meczu drugiej rundy turnieju w Stuttgarcie. Dlaczego?

Jak się okazało Abramowicz we wtorek brała udział w spotkaniu ze studentami jednej z warszawskich uczelni. Opowiadała słuchaczom o aspektach psychologii sportu bazując na własnych doświadczeniach.