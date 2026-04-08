Skandaliczne zachowanie rosyjskiego tenisisty. Sceny na korcie w Monte Carlo

Miedwiediew wyrzucił rakietę do kosza

Rosjaninowi w pojedynku z Berrettinim nic nie wychodziło. To ewidentnie nie był jego dzień. Włoch z zimną krwią wykorzystał fatalną dyspozycję swojego rywala i ograł Miedwiediew bez straty choćby jednego gema.

Były lider światowego rankingu nie potrafił z godnością uznać wyższości Włocha. Na początku drugiego seta, po przegraniu gema przy własnym serwisie dał upust swojej frustracji. Rosjanin kilkakrotnie rzucił rakietą o kort. Roztrzaskał ją w drobny mak i sprzęt nadawał się tylko do wyrzucenia. Tak też się stało. Po chwili Miedwiediew to co zostało z rakiety umieścił w koszu na śmieci.

Medvedev perde 6-0 6-0 con Berrettini a Montecarlo e nel corso del secondo set devasta la sua racchetta così

pic.twitter.com/JtiMPyGweM — Matteo Di Gangi (@MatteoDG93) April 8, 2026

Rosjanin niechlubnie zapisał się w historii tenisa

Rosjanin na pewno nie będzie dobrze wspominał tegorocznego występu w Monte Carlo. Miedwiediew nie tylko będzie musiał zapłacić karę za skandaliczne zachowanie na korcie, ale też niechlubnie zapisał się w historii tenisa.

To piąty, kiedy tenisista notowany w pierwszej dziesiątce rankingu ATP przegrywa mecz 0:6, 0:6. Wcześniej tak wstydliwych porażek będąc w top 10 doznali: Francuz Yannick Noah (1983), Amerykanin Jimmy Connors (1984), Argentyńczyk Gaston Gaudio (2005) i Czech Tomas Berdych (2016).