Skandaliczne zachowanie rosyjskiego tenisisty. Sceny na korcie w Monte Carlo

Michał Ignasiewicz
8 kwietnia 2026, 16:39
Skandaliczne zachowanie rosyjskiego tenisisty. Sceny na korcie w Monte Carlo/PAP/EPA
Daniił Miedwiediew na korcie w Monte Carlo zaprezentował się z najgorszej strony. Zarówno pod względem sportowym jak i zachowania. Rosyjski tenisista w drugiej rundzie turnieju ATP przegrał z Włochem Matteo Berrettinim 0:6, 0:6. W trakcie spotkania notowany na 10. miejscu w światowym rankingu zawodnik nie opanował nerwów i kibice byli świadkami skandalicznych scen.

Miedwiediew wyrzucił rakietę do kosza

Rosjaninowi w pojedynku z Berrettinim nic nie wychodziło. To ewidentnie nie był jego dzień. Włoch z zimną krwią wykorzystał fatalną dyspozycję swojego rywala i ograł Miedwiediew bez straty choćby jednego gema.

Były lider światowego rankingu nie potrafił z godnością uznać wyższości Włocha. Na początku drugiego seta, po przegraniu gema przy własnym serwisie dał upust swojej frustracji. Rosjanin kilkakrotnie rzucił rakietą o kort. Roztrzaskał ją w drobny mak i sprzęt nadawał się tylko do wyrzucenia. Tak też się stało. Po chwili Miedwiediew to co zostało z rakiety umieścił w koszu na śmieci.

Rosjanin niechlubnie zapisał się w historii tenisa

Rosjanin na pewno nie będzie dobrze wspominał tegorocznego występu w Monte Carlo. Miedwiediew nie tylko będzie musiał zapłacić karę za skandaliczne zachowanie na korcie, ale też niechlubnie zapisał się w historii tenisa.

To piąty, kiedy tenisista notowany w pierwszej dziesiątce rankingu ATP przegrywa mecz 0:6, 0:6. Wcześniej tak wstydliwych porażek będąc w top 10 doznali: Francuz Yannick Noah (1983), Amerykanin Jimmy Connors (1984), Argentyńczyk Gaston Gaudio (2005) i Czech Tomas Berdych (2016).

