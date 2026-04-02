Świątek przerwała milczenie na temat współpracy z Abramowicz. "To były po prostu fake newsy"

Michał Ignasiewicz
2 kwietnia 2026, 11:10
Daria Abramowicz i Iga Świątek/East News
Iga Świątek rozstała się z Wimem Fissettem. Jednak według wielu polska tenisistka w pierwszej kolejności powinna zakończyć współpracę z Darią Abramowicz a nie z belgijskim trenerem. 24-latka z Raszyna przerwała milczenie i stanęła w obronie swojej psycholog.

Świątek znów zwolniła trenera

Świątek półtora roku temu rozstała się z Tomaszem Wiktorowskim, pod okiem którego odnosiła największe sukcesy na korcie i była liderką rankingu WTA. Polskiego szkoleniowca zastąpił Fissette, ale za jego kadencji już tak dobrze nie było.

To on może zostać nowym trenerem Igi Świątek. Polecił go Rafael Nadal

Świątek spadła z tenisowego szczytu, a jedynym wielkim sukcesem jaki wspólnie osiągnęła z Belgiem było wygranie wielkoszlemowego Wimbledonu. Obecny sezon nasza rodacza zaczęła słabo. Czara goryczy przelała się po porażce w drugiej rundzie turnieju w Miami. Świątek podziękowała Fissettowi za współpracę.

Świątek broni Abramowicz

Po tej decyzji wielu ekspertów zwróciło uwagę, że to nie trener jest największym problemem Świątek. Według nich 24-letnia tenisistka w pierwszej kolejności powinna zakończyć lub bardzo ograniczyć kontakty z Darią Abramowicz, bo relacja na linii zawodniczka - psycholog w tym przypadku dawno przekroczyła dopuszczalne grancie, a to wprost przekłada się na sportową dyspozycję Świątek.

Rola Abramowicz w sztabie szkoleniowym naszej tenisistki wywołuje wiele dyskusji. Teraz do sprawy odniosła się sama zainteresowana. Świątek przerwała milczenie i wywiadzie dla "Sport.pl" wzięła w obronę Abramowicz. To ja decyduję, z kim pracuję. I, szczerze mówiąc, większość negatywnych rzeczy, które gdzieś widziałam - staram się tego nie czytać, ale coś do mnie dociera - to były po prostu fake newsy i teorie wymyślone po to, żeby wywołać zamieszanie - podkreśliła tenisistka.

Świątek sama podejmuje decyzje

Świątek uważa, że opinie wygłaszane na temat jej relacji z Abramowicz i roli psycholog w jej zespole są krzywdzące. Ludzie nie mają pojęcia, jak to wygląda - to ja podejmuję decyzje dotyczące współpracy. Oczywiście, mogę zapytać członków mojego zespołu o zdanie - i robię to, jeśli potrzebuję - bo mam wokół siebie bardzo doświadczonych ludzi: od zespołu menedżerskiego po osoby, z którymi spędzam tygodnie w tourze, jak Maciek Ryszczuk, mój trener przygotowania fizycznego, czy Daria jako trenerka przygotowania mentalnego - przyznała tenisistka w rozmowie ze "Sport.pl".

Jeśli chodzi o artykuły o Darii - przez lata przypisywano jej mój sukces na korcie, bo był możliwy m.in. dzięki sile mentalnej, a teraz, gdy pojawił się spadek formy i wyników, nagle to ona jest temu winna. Ale staram się opierać decyzje na własnej opinii, bo tylko wtedy mogę naprawdę w nie wierzyć i mieć przekonanie, że to właściwy wybór. Mimo że trener powinien być liderem ekipy, to ja staram się nim być i prowadzić mój zespół - zaznaczyła Świątek.

Roig zajmie miejsce Fissetta?

Tak więc raczej nie należy się spodziewać zakończenia współpracy Światek z Abramowicz. Natomiast wkrótce dojdzie prawdopodobnie do ogłoszenia nazwiska następcy Fissetta. Na giełdzie potencjalnych kandydatów pojawiło się nazwisko 57-letniego Hiszpana.

Francisco Roig - bo o nim mowa - został polecony Świątek przez Rafaela Nadala. Obaj panowie w przeszłości współpracowali ze sobą. Ostatnio potencjalny kandydat na trenera 24-letniej tenisistki z Raszyna prowadził Brytyjkę Emmę Raducanu.

