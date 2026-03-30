To on może zostać nowym trenerem Igi Świątek. Polecił go Rafael Nadal

Abramowicz zachowała miejsce w sztabie Świątek

Świątek w Miami odpadła w drugiej rundzie. Po tej porażce doszło do trzęsienia ziemi w jej sztabie szkoleniowym. Z funkcją głównego trenera pożegnał się Fissett. Według ekspertów to jednak nie Belg powinien stracić pracę w pierwszej kolejności. Ich zdaniem w największym stopniu zły wpływ na dyspozycję 24-letniej tenisistki ma Daria Abramowicz.

Jednak wydaje się, że na obecnym etapie pani psycholog współpracująca ze Świątek "jest nie do ruszenia". Ja to widzę tak, że w relacji psycholog - zawodnik przeważnie jest jakieś uwikłanie i uzależnienie. I psycholog ma w tym układzie przewagę. Może być, że tak jest u Igi, że to jest pewien schemat. Być może ona innego nie zna. Powinna się podać do dymisji, ale tego nie zrobi. Jest nie do ruszenia - podkreślił w rozmowie z "Interią" były trener polskiej tenisistki Artur Szostaczko.

Roig zajmie miejsce Fissetta?

Tak więc nie należy się spodziewać zakończenia współpracy Światek z Abramowicz. Natomiast wkrótce dojdzie prawdopodobnie do ogłoszenia nazwiska następcy Fissetta. Na giełdzie potencjalnych kandydatów pojawiło się nazwisko 57-letniego Hiszpana.

Francisco Roig - bo o nim mowa - został polecony Świątek przez Rafaela Nadala. Obaj panowie w przeszłości współpracowali ze sobą. Ostatnio potencjalny kandydat na trenera 24-letniej tenisistki z Raszyna prowadził Brytyjkę Emmę Raducanu.

Świątek zaliczyła spadek w rankingu WTA

W najnowszym rankingu WTA Świątek spadła z trzeciego miejsca na czwarte. Polkę, która w przeszłości była liderką światowego notowania tenisistek wyprzedziła Amerykanka Coco Gauff.

Numerem jeden pozostaje Białorusinka Aryna Sabalenka. Za jej plecami znajduje się reprezentująca Kazachstan Jelena Rybakina.