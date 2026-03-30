To on może zostać nowym trenerem Igi Świątek. Polecił go Rafael Nadal

Michał Ignasiewicz
30 marca 2026, 15:44
Iga Świątek/Shutterstock
Iga Świątek szuka nowego trenera. Po fatalnym występie na turnieju WTA w Miami nasza tenisistka rozstała się z Wimem Fissettem. Kto zajmie miejsce zwolnione przez Belga? W mediach padło nazwisko szkoleniowca, który jest głównym kandydatem na nowego opiekuna Polki. Polecił go Rafael Nadal.

Abramowicz zachowała miejsce w sztabie Świątek

Świątek w Miami odpadła w drugiej rundzie. Po tej porażce doszło do trzęsienia ziemi w jej sztabie szkoleniowym. Z funkcją głównego trenera pożegnał się Fissett. Według ekspertów to jednak nie Belg powinien stracić pracę w pierwszej kolejności. Ich zdaniem w największym stopniu zły wpływ na dyspozycję 24-letniej tenisistki ma Daria Abramowicz.

Jednak wydaje się, że na obecnym etapie pani psycholog współpracująca ze Świątek "jest nie do ruszenia". Ja to widzę tak, że w relacji psycholog - zawodnik przeważnie jest jakieś uwikłanie i uzależnienie. I psycholog ma w tym układzie przewagę. Może być, że tak jest u Igi, że to jest pewien schemat. Być może ona innego nie zna. Powinna się podać do dymisji, ale tego nie zrobi. Jest nie do ruszenia - podkreślił w rozmowie z "Interią" były trener polskiej tenisistki Artur Szostaczko.

Roig zajmie miejsce Fissetta?

Tak więc nie należy się spodziewać zakończenia współpracy Światek z Abramowicz. Natomiast wkrótce dojdzie prawdopodobnie do ogłoszenia nazwiska następcy Fissetta. Na giełdzie potencjalnych kandydatów pojawiło się nazwisko 57-letniego Hiszpana.

Francisco Roig - bo o nim mowa - został polecony Świątek przez Rafaela Nadala. Obaj panowie w przeszłości współpracowali ze sobą. Ostatnio potencjalny kandydat na trenera 24-letniej tenisistki z Raszyna prowadził Brytyjkę Emmę Raducanu.

Świątek zaliczyła spadek w rankingu WTA

W najnowszym rankingu WTA Świątek spadła z trzeciego miejsca na czwarte. Polkę, która w przeszłości była liderką światowego notowania tenisistek wyprzedziła Amerykanka Coco Gauff.

Numerem jeden pozostaje Białorusinka Aryna Sabalenka. Za jej plecami znajduje się reprezentująca Kazachstan Jelena Rybakina.

Powiązane
Koszmar Igi Świątek. "Mój tenis całkiem się załamuje"
Koszmar Igi Świątek. "Mój tenis całkiem się załamuje"
Sensacja. Iga Świątek przegrała z Magdą Linette w drugiej rundzie turnieju w Miami
Sensacja. Iga Świątek przegrała z Magdą Linette w drugiej rundzie turnieju w Miami
Alexandra Eala czeka na lepszą z pojedynku Iga Świątek - Magda Linette
Alexandra Eala czeka na lepszą z pojedynku Iga Świątek - Magda Linette
Polski mecz w Miami. Linette pokonała Grachevą i teraz zmierzy się ze Świątek
Polski mecz w Miami. Linette pokonała Grachevą i teraz zmierzy się ze Świątek
Policja kontroluje kierowcę
Od 4 kwietnia zmiany dla kierowców. Nie trzeba będzie wyprzedzać
