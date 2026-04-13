Były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego uderzył w Igę Świątek. "Gra w reprezentacji to obowiązek"

Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 08:39
Były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego uderzył w Igę Świątek. "Gra w reprezentacji to obowiązek"
Polskie tenisistki do doznały sromotnej porażki. Nasze panie w walce o awans do turnieju finałowego turnieju Billie Jean King Cup przegrały z Ukrainkami 0:4. W składzie biało-czerwonych zabrakło Igi Świątek. Była liderka rankingu WTA została skrytykowana przez byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Stanisława Kozieja.

Świątek gra w Stuttgarcie

Polki wystąpiły w składzie: Magda Linette, Katarzyna Kawa, Maja Chwalińska, Martyna Kubka i Linda Klimovicova. Biało-czerwone przegrały z Ukrainkami wszystkie pojedynki.

W składzie naszej reprezentacji zabrakło najlepszej polskiej tenisistki. Iga Świątek aktualnie przebywa w Stuttgarcie, gdzie 24-latka z Raszyna pierwszy raz zagra w turnieju WTA pod okiem nowego trenera, Hiszpana Francisco Roiga.

Koziej uderzył w Świątek

Polki osłabione brakiem notowanej na czwartym miejscu w światowym rankingu tenisistki w rywalizacji z naszymi wschodnimi sąsiadkami musiały uznać ich wyższość. Brak w składzie biało-czerwonych skrytykował były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Tak Iga Świątek trenuje przed pierwszym startem na mączce. Nie ma taryfy ulgowej
Tak Iga Świątek trenuje przed pierwszym startem na mączce. Nie ma taryfy ulgowej

Ja to wszystko rozumiem, ale uważam, że gra w reprezentacji swojego kraju to naturalny, niejako wrodzony i samoistny, obowiązek każdego sportowca. I tylko jakieś obiektywne powody mogą stać na przeszkodzie - uważa Stanisław Koziej.

Powiązane
Aryna Sabalenka nie zagra w Stuttgarcie. Na pechu Białorusinki skorzystała Polka
Aryna Sabalenka nie zagra w Stuttgarcie. Na pechu Białorusinki skorzystała Polka
Skandaliczne zachowanie rosyjskiego tenisisty. Sceny na korcie w Monte Carlo
Skandaliczne zachowanie rosyjskiego tenisisty. Sceny na korcie w Monte Carlo
Hubert Hurkacz przerwał czarną serię. Licznik zatrzymał się na siódemce
Hubert Hurkacz przerwał czarną serię. Licznik zatrzymał się na siódemce
Iga Świątek i Rafael Nadal na jednym korcie. Polka trenowała pod okiem mistrza
Iga Świątek i Rafael Nadal na jednym korcie. Polka trenowała pod okiem mistrza
Daria Abramowicz i Iga Świątek
Świątek przerwała milczenie na temat współpracy z Abramowicz. "To były po prostu fake newsy"
Iga Świątek
To on może zostać nowym trenerem Igi Świątek. Polecił go Rafael Nadal
