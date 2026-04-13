Były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego uderzył w Igę Świątek. "Gra w reprezentacji to obowiązek"

Świątek gra w Stuttgarcie

Polki wystąpiły w składzie: Magda Linette, Katarzyna Kawa, Maja Chwalińska, Martyna Kubka i Linda Klimovicova. Biało-czerwone przegrały z Ukrainkami wszystkie pojedynki.

W składzie naszej reprezentacji zabrakło najlepszej polskiej tenisistki. Iga Świątek aktualnie przebywa w Stuttgarcie, gdzie 24-latka z Raszyna pierwszy raz zagra w turnieju WTA pod okiem nowego trenera, Hiszpana Francisco Roiga.

Koziej uderzył w Świątek

Polki osłabione brakiem notowanej na czwartym miejscu w światowym rankingu tenisistki w rywalizacji z naszymi wschodnimi sąsiadkami musiały uznać ich wyższość. Brak w składzie biało-czerwonych skrytykował były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Ja to wszystko rozumiem, ale uważam, że gra w reprezentacji swojego kraju to naturalny, niejako wrodzony i samoistny, obowiązek każdego sportowca. I tylko jakieś obiektywne powody mogą stać na przeszkodzie - uważa Stanisław Koziej.