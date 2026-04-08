Tak Iga Świątek trenuje przed pierwszym startem na mączce. Nie ma taryfy ulgowej

Świątek rozstała się z Fissettem

Jak na razie 2026 rok nie jest udany dla Świątek. Po bardzo słabym występie w Miami była liderka rankingu WTA zdecydowała się na zmianę trenera. Pracę stracił Wim Fissette, którego miejsce zajął Francisco Roig.

Czy Hiszpan okaże się lekiem na całe zło? O tym przekonamy się już niedługo. Pierwszą okazją do sprawdzenia formy Świątek będzie turniej w Stuttgartcie, który rozpocznie się już w najbliższy poniedziałek.

Świątek wyciska siódme poty na siłowni

Świątek do pierwszego w tym roku startu na korcie ziemnym szykuje się na obiektach akademii Rafaela Nadala. Nie ma w tym przypadku. Nowy trener Polki przez wiele lat był asystentem w sztabie legendarnego hiszpańskiego tenisisty. Teraz obaj panowie przekazują Świątek swoje uwagi.

Kilka dni temu w internecie pojawiły się nagrania ze wspólnych treningów na korcie całej trójki. Teraz Świątek zamieściła w mediach społecznościowych film, na którym widać jak wyciska z siebie siódme poty na siłowni. Od razu rzuca się w oczy, że taryfy ulgowej nie ma.

Długie dni szlifowania formy w Rafa Nadal Academy w świetnej atmosferze. Takie bloki treningowe zawsze przynoszą mi wiele satysfakcji i bardzo się cieszę, że znów to czuję - napisała Świątek - napisała na Instagramie Świątek.