Tak Iga Świątek trenuje przed pierwszym startem na mączce. Nie ma taryfy ulgowej

Michał Ignasiewicz
8 kwietnia 2026, 17:31
Tak Iga Świątek trenuje przed pierwszym startem na mączce. Nie ma taryfy ulgowej/East News
13 kwietnia rusza turniej WTA 500 w Stuttgartcie na kortach ziemnych. Do swojego pierwszego w tym roku startu na mączce szykuje się Iga Świątek. Polka trenuje w Hiszpanii pod okiem nowego trenera Francisco Roiga oraz słynnego Rafaela Nadala. Taryfy ulgowej nie ma. Możemy się o tym przekonać oglądając nagranie, które 24-latka zamieściła w mediach społecznościowych.

Świątek rozstała się z Fissettem

Jak na razie 2026 rok nie jest udany dla Świątek. Po bardzo słabym występie w Miami była liderka rankingu WTA zdecydowała się na zmianę trenera. Pracę stracił Wim Fissette, którego miejsce zajął Francisco Roig.

Świątek przerwała milczenie na temat współpracy z Abramowicz. "To były po prostu fake newsy"

Czy Hiszpan okaże się lekiem na całe zło? O tym przekonamy się już niedługo. Pierwszą okazją do sprawdzenia formy Świątek będzie turniej w Stuttgartcie, który rozpocznie się już w najbliższy poniedziałek.

Świątek wyciska siódme poty na siłowni

Świątek do pierwszego w tym roku startu na korcie ziemnym szykuje się na obiektach akademii Rafaela Nadala. Nie ma w tym przypadku. Nowy trener Polki przez wiele lat był asystentem w sztabie legendarnego hiszpańskiego tenisisty. Teraz obaj panowie przekazują Świątek swoje uwagi.

Kilka dni temu w internecie pojawiły się nagrania ze wspólnych treningów na korcie całej trójki. Teraz Świątek zamieściła w mediach społecznościowych film, na którym widać jak wyciska z siebie siódme poty na siłowni. Od razu rzuca się w oczy, że taryfy ulgowej nie ma.

Długie dni szlifowania formy w Rafa Nadal Academy w świetnej atmosferze. Takie bloki treningowe zawsze przynoszą mi wiele satysfakcji i bardzo się cieszę, że znów to czuję - napisała Świątek - napisała na Instagramie Świątek.

Tematy: tenisIga ŚwiątektreningRafael Nadal
