Brawurowa jazda reprezentanta kraju. 20-letni piłkarz pędził Bentleyem z prędkością 245 km/h

Michał Ignasiewicz
8 kwietnia 2026, 18:02
Matwij Ponomarenko
Brawurowa jazda reprezentanta kraju. 20-letni piłkarz pędził Bentleyem z prędkością 245 km/h/Shutterstock
Matwij Ponomarenko jeszcze niczego wielkiego nie osiągnął, a już najwidoczniej "woda sodowa" uderzyła mu do głowy. Reprezentant Ukrainy po publicznej drodze pędził Bentleyem z prędkością 245 km/h. 20-letni piłkarz chyba uważa, to za powód do dumy, bo swoją brawurową jazdą pochwalił się w mediach społecznościowych.

20-latek strzelił gola w debiucie

Ponomarenko rozgrywa najlepszy sezon w swojej karierze. W jedenastu meczach ligi ukraińskiej strzelił dla Dynama Kijów dziewięć goli. W ten sposób 20-latek zwrócił na siebie uwagę selekcjonera reprezentacji kraju, który powołał go do kadry na barażowy mecz ze Szwecją.

Piłkarz potrącił kobietę na pasach. Odpowie za nieumyślne spowodowanie śmierci

W narodowych barwach Ponomarenko też nie zawiódł. Co prawda Ukraina przegrała, ale napastnik Dynama w pojedynku z ekipą "Trzech Koron" zrobił swoje. W swoim debiucie w reprezentacji strzelił honorową bramkę.

Reprezentant Ukrainy został poproszony o usunięcie zdjęcia

Niestety po udanych występach młodemu piłkarzowi chyba woda sodowa uderzyła do głowy. Świeżo upieczony reprezentant Ukrainy pochwalił się w mediach społecznościowych brawurową jazdą. Na publicznej drodze pędził Bentleyem z prędkością 245 km/h.

Zachowanie 20-latka nie spodobało się władzom Dynama. Ponomarenko został poproszony przez szefów klubu o usunięcie zdjęcia z internetu.

