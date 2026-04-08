Brawurowa jazda reprezentanta kraju. 20-letni piłkarz pędził Bentleyem z prędkością 245 km/h

20-latek strzelił gola w debiucie

Ponomarenko rozgrywa najlepszy sezon w swojej karierze. W jedenastu meczach ligi ukraińskiej strzelił dla Dynama Kijów dziewięć goli. W ten sposób 20-latek zwrócił na siebie uwagę selekcjonera reprezentacji kraju, który powołał go do kadry na barażowy mecz ze Szwecją.

W narodowych barwach Ponomarenko też nie zawiódł. Co prawda Ukraina przegrała, ale napastnik Dynama w pojedynku z ekipą "Trzech Koron" zrobił swoje. W swoim debiucie w reprezentacji strzelił honorową bramkę.

Reprezentant Ukrainy został poproszony o usunięcie zdjęcia

Niestety po udanych występach młodemu piłkarzowi chyba woda sodowa uderzyła do głowy. Świeżo upieczony reprezentant Ukrainy pochwalił się w mediach społecznościowych brawurową jazdą. Na publicznej drodze pędził Bentleyem z prędkością 245 km/h.

Новоспечений бомбардир «Динамо» Матвій Пономаренко виклав фото, де їде за кермом Bentley зі швидкістю 245 км/год 👀👀👀 pic.twitter.com/DF39znBfMV — Tribuna.com Україна (@tribunaua) April 7, 2026

Zachowanie 20-latka nie spodobało się władzom Dynama. Ponomarenko został poproszony przez szefów klubu o usunięcie zdjęcia z internetu.