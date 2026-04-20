Hurkacz poszedł w ślady Świątek. Zatrudnił nowego trenera

Cervara stoi za sukcesami Rosjanina

W mediach społecznościowych w poniedziałek pojawiło się nagranie z treningu Hurkacza, podczas którego obecny był Cervara. Informację o zatrudnieniu Francuza przez 29-letniego Wrocławianina potwierdził następnie zespół tenisisty.

45-letni szkoleniowiec jest najbardziej znany ze współpracy z Miedwiediewem, którego prowadził w latach 2017-2025. Rosjanin wywalczył z nim 12 tytułów cyklu ATP, z których największy to wielkoszlemowy US Open.

Po rozstaniu z Miedwiediewem po nieudanym dla niego US Open w 2025 roku, Cervara pracował z Amerykaninem Nisheshem Basavareddym. Ich współpraca potrwała jednak zaledwie cztery miesiące.

Czarna seria Hurkacza

Hurkacz pod koniec marca po serii porażek zdecydował się rozstać z chilijskim trenerem Nicolasem Massu. Ich ostatnim wspólnym turniejem była impreza ATP 1000 w Miami, gdzie Wrocławianin odpadł w pierwszej rundzie. Był to jego siódmy z rzędu przegrany mecz. Od momentu, gdy odpadł w drugiej rundzie Australian Open, przegrał później kolejno spotkania otwarcia w Montpellier, Rotterdamie, Dubaju, Indian Wells, a nawet w challengerze ATP 175 w Cap Cana. Tak kiepskiej serii na zawodowych kortach nie miał nigdy wcześniej.

Z 46-letnim obecnie Massu Hurkacz współpracował od listopada 2024 roku po tym, jak wcześniej rozstał się z amerykańskim Craigiem Boyntonem. Chilijczyk to były świetny tenisista, złoty medalista olimpijski w singlu i deblu z Aten (2004).

Ich największym wspólnym sukcesem był finał imprezy turnieju ATP w Genewie w maju 2025, w którym Polak uległ słynnemu Serbowi Novakowi Djokoviciowi.

Hurkacz nadal będzie współpracował z Lendlem

Z powodu kontuzji Hurkacz stracił praktycznie całą drugą połowę poprzedniego roku. Wrócił na początku 2026 i z dobrej strony zaprezentował się turnieju drużyn mieszanych United Cup, w którym Polacy triumfowali. Później jednak zaczęła się zła seria Wrocławianina.

Po zakończeniu współpracy z Massu wystąpił w turnieju ATP 1000 w Monte Carlo, gdzie przełamał niemoc i dotarł do 1/8 finału. Pozwoliło mu to awansować w rankingu, w którym obecnie zajmuje 63. miejsce.

Pierwszą imprezą Hurkacza pod okiem Cervary będzie rozpoczynający się w środę turniej ATP 1000 w Madrycie. Konsultantem w sztabie Polaka niezmiennie pozostaje były czechosłowacki tenisista Ivan Lendl.