Hurkacz poszedł w ślady Świątek. Zatrudnił nowego trenera

oprac. Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 14:02
Iga Świątek kilkanaście dni temu zatrudniła nowego trenera. Jej śladem poszedł Hubert Hurkacz. Od teraz szkoleniowcem polskiego tenisisty będzie Gilles Cervara. Francuz to były opiekun m.in. Rosjanina Daniiła Miedwiediewa, który pod jego wodzą wygrał wielkoszlemowy US Open.

Cervara stoi za sukcesami Rosjanina

W mediach społecznościowych w poniedziałek pojawiło się nagranie z treningu Hurkacza, podczas którego obecny był Cervara. Informację o zatrudnieniu Francuza przez 29-letniego Wrocławianina potwierdził następnie zespół tenisisty.

45-letni szkoleniowiec jest najbardziej znany ze współpracy z Miedwiediewem, którego prowadził w latach 2017-2025. Rosjanin wywalczył z nim 12 tytułów cyklu ATP, z których największy to wielkoszlemowy US Open.

Po rozstaniu z Miedwiediewem po nieudanym dla niego US Open w 2025 roku, Cervara pracował z Amerykaninem Nisheshem Basavareddym. Ich współpraca potrwała jednak zaledwie cztery miesiące.

Czarna seria Hurkacza

Hurkacz pod koniec marca po serii porażek zdecydował się rozstać z chilijskim trenerem Nicolasem Massu. Ich ostatnim wspólnym turniejem była impreza ATP 1000 w Miami, gdzie Wrocławianin odpadł w pierwszej rundzie. Był to jego siódmy z rzędu przegrany mecz. Od momentu, gdy odpadł w drugiej rundzie Australian Open, przegrał później kolejno spotkania otwarcia w Montpellier, Rotterdamie, Dubaju, Indian Wells, a nawet w challengerze ATP 175 w Cap Cana. Tak kiepskiej serii na zawodowych kortach nie miał nigdy wcześniej.

Z 46-letnim obecnie Massu Hurkacz współpracował od listopada 2024 roku po tym, jak wcześniej rozstał się z amerykańskim Craigiem Boyntonem. Chilijczyk to były świetny tenisista, złoty medalista olimpijski w singlu i deblu z Aten (2004).

Ich największym wspólnym sukcesem był finał imprezy turnieju ATP w Genewie w maju 2025, w którym Polak uległ słynnemu Serbowi Novakowi Djokoviciowi.

Hurkacz nadal będzie współpracował z Lendlem

Z powodu kontuzji Hurkacz stracił praktycznie całą drugą połowę poprzedniego roku. Wrócił na początku 2026 i z dobrej strony zaprezentował się turnieju drużyn mieszanych United Cup, w którym Polacy triumfowali. Później jednak zaczęła się zła seria Wrocławianina.

Po zakończeniu współpracy z Massu wystąpił w turnieju ATP 1000 w Monte Carlo, gdzie przełamał niemoc i dotarł do 1/8 finału. Pozwoliło mu to awansować w rankingu, w którym obecnie zajmuje 63. miejsce.

Pierwszą imprezą Hurkacza pod okiem Cervary będzie rozpoczynający się w środę turniej ATP 1000 w Madrycie. Konsultantem w sztabie Polaka niezmiennie pozostaje były czechosłowacki tenisista Ivan Lendl.

Źródło PAP
Zobacz
|
Nowa Skoda Elroq RS w jaskrawym kolorze
Polacy kupują 662 auta dziennie. Nowa Skoda ośmieszyła cenniki konkurencji
Policja kontroluj kierowcę
Jesteś dobrym kierowcą? Sprawdź się, wynik 7/10 to sukces
Picie na czczo siemienia lnianego z kefirem pomaga zgubić zbędne kilogramy
Dodaj to do kefiru i pij po przebudzeniu. Kilogramy szybko polecą w dół
ceny paliw tankowanie benzyny
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach w Polsce. Od 20 kwietnia benzyna 95 i LPG już po tyle
Fiat Pandina koło biały kolor czarne dodatki widok na przód i bok samochodu.
Oto nowy Fiat za 54 900 zł. Jest ładny, oszczędny i wygodny
Ursula von der Leyen
Czarne chmury nad von der Leyen. "Działania niezgodne z traktatami UE"
