Dziennik Gazeta Prawana logo

Świątek ze Stuttgartu nie wyjedzie Porsche. Na efekty pracy z nowym trenerem trzeba poczekać

oprac. Michał Ignasiewicz
wczoraj, 09:53
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
W Stuttgarcie najlepsze tenisistki rywalizują nie tylko o nagrody pieniężne. Zwyciężczyni turnieju wyjedzie z Niemiec nowiutkim modelem samochodu marki Porsche. Niestety, wiadomo już, że nie będzie to Iga Świątek. Polka, który grała pod wodzą nowego trenera przegrała w ćwierćfinale z Rosjanką Mirrą Andriejewą 6:3, 4:6, 3:6.

Po dwóch godzinach i 36 minutach Świątek zeszła z kortu pokonana

Świątek, triumfatorka imprezy w stolicy Badenii-Wirtembergii w 2022 i 2023 roku, po raz pierwszy startowała pod wodzą nowego trenera Hiszpana Francisco Roiga. Rywalizację zaczęła od drugiej rundy, pokonując Niemkę Laurę Siegemund 6:2, 6:3.

Iga Świątek: Moje oczekiwania były zbyt wysokie. To był zimny prysznic
Iga Świątek: Moje oczekiwania były zbyt wysokie. To był zimny prysznic

W piątek przegrała jednak z Adriejewą, z którą ma niekorzystny bilans bezpośrednich pojedynków 1-3. Mecz był bardzo zacięty. Pierwszego seta Świątek wygrała po 52-minutowej, twardej walce. Drugi padł łupem Andriejewej dzięki przełamaniu serwisu Polki w ostatnim, dziesiątym gemie.

W decydującej partii Świątek objęła prowadzenie 2:0 i miała break-pointa na 3:0, lecz piłka po zagraniu 18-letniej Rosjanki trafiła w linię. Jak się okazało, był to przełomowy moment spotkania. Dziewiąta w rankingu WTA Andriejewa wyszła z opresji i wygrała pięć gemów z rzędu. Tenisistka z Raszyna jeszcze zdobyła punkt przy własnym serwisie, ale po chwili serwująca rywalka nie dała jej szans, wykorzystując drugą piłkę meczową. Pojedynek trwał dwie godziny i 36 minut.

W krótkiej rozmowie na korcie Andriejewa przyznała, że nie wie, jaki element zdecydował o jej wygranej ze Świątek i musi porozmawiać o tym z trenerką, znakomitą w przeszłości hiszpańską tenisistką Conchitą Martinez. Kiedy grasz z tak doświadczoną i utytułowaną zawodniczką, jak Iga, to nigdy nic nie wiadomo. Bywam na korcie spięta, cały czas się uczę. Kiedy gram ofensywnie, to przeważnie odnoszę zwycięstwa - powiedziała Andriejewa.

Przegrana pozbawiła Świątek możliwości powrotu na trzecią pozycję na liście WTA. Gdyby wygrała z Andriejewą, wyprzedziłaby w rankingu Amerykankę Coco Gauff, która we wcześniejszym meczu ćwierćfinałowym uległa Czeszce Karolinie Muchovej 3:6, 7:5, 3:6.

W półfinałach Muchova zagra z Ukrainką Eliną Switoliną, natomiast Andriejewa zmierzy się z najwyżej rozstawioną Jeleną Rybakiną. Reprezentantka Kazachstanu pokonała w trwającym trzy godziny ostatnim ćwierćfinale Kanadyjkę Leylah Fernandez 6:7 (5-7), 6:4, 7:6 (8-6), broniąc w trzecim secie dwie piłki meczowe.

W Stuttgarcie nie startuje liderka światowego rankingu Białorusinka Aryna Sabalenka.

  • Wyniki ćwierćfinałów
  • Karolina Muchova (Czechy, 7) - Coco Gauff (USA, 2) 6:3, 5:7, 6:3
  • Mirra Andrejewa (Rosja, 6) - Iga Świątek (Polska, 3) 3:6, 6:4, 6:3
  • Elina Switolina (Ukraina, 4) - Linda Noskova (Czechy) 7:6 (7-2), 7:5
  • Jelena Rybakina (Kazachstan, 1) - Leylah Fernandez (Kanada) 6:7 (5-7), 6:4, 7:6 (8-6)
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: tenisIga ŚwiątekświątekWTA
Powiązane
Abramowicz opuściła Świątek. Wiadomo, dlaczego psycholog nie było w Stuttgarcie
Abramowicz opuściła Świątek. Wiadomo, dlaczego psycholog nie było w Stuttgarcie
Iga Świątek - Laura Siegemund [RELACJA NA ŻYWO]
Abramowicz zniknęła z boksu Świątek. Pierwsza wygrana Polki pod wodzą nowego trenera
Były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego uderzył w Igę Świątek. "Gra w reprezentacji to obowiązek"
Były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego uderzył w Igę Świątek. "Gra w reprezentacji to obowiązek"
Aryna Sabalenka nie zagra w Stuttgarcie. Na pechu Białorusinki skorzystała Polka
Aryna Sabalenka nie zagra w Stuttgarcie. Na pechu Białorusinki skorzystała Polka
Tak Iga Świątek trenuje przed pierwszym startem na mączce. Nie ma taryfy ulgowej
Tak Iga Świątek trenuje przed pierwszym startem na mączce. Nie ma taryfy ulgowej
oprac. Michał Ignasiewicz
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraŚwiątek ze Stuttgartu nie wyjedzie Porsche. Na efekty pracy z nowym trenerem trzeba poczekać »
Zobacz
|
Odcinkowy pomiar prędkości
Oto skuteczny sposób na mandat z odcinkowego pomiaru prędkości. Działa zawsze
Ceny paliw
Paliwowe tąpnięcie na stacjach w Polsce. Od 20 kwietnia benzyna 95 i LPG już po tyle
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj