Świątek ze Stuttgartu nie wyjedzie Porsche. Na efekty pracy z nowym trenerem trzeba poczekać

Po dwóch godzinach i 36 minutach Świątek zeszła z kortu pokonana

Świątek, triumfatorka imprezy w stolicy Badenii-Wirtembergii w 2022 i 2023 roku, po raz pierwszy startowała pod wodzą nowego trenera Hiszpana Francisco Roiga. Rywalizację zaczęła od drugiej rundy, pokonując Niemkę Laurę Siegemund 6:2, 6:3.

W piątek przegrała jednak z Adriejewą, z którą ma niekorzystny bilans bezpośrednich pojedynków 1-3. Mecz był bardzo zacięty. Pierwszego seta Świątek wygrała po 52-minutowej, twardej walce. Drugi padł łupem Andriejewej dzięki przełamaniu serwisu Polki w ostatnim, dziesiątym gemie.

W decydującej partii Świątek objęła prowadzenie 2:0 i miała break-pointa na 3:0, lecz piłka po zagraniu 18-letniej Rosjanki trafiła w linię. Jak się okazało, był to przełomowy moment spotkania. Dziewiąta w rankingu WTA Andriejewa wyszła z opresji i wygrała pięć gemów z rzędu. Tenisistka z Raszyna jeszcze zdobyła punkt przy własnym serwisie, ale po chwili serwująca rywalka nie dała jej szans, wykorzystując drugą piłkę meczową. Pojedynek trwał dwie godziny i 36 minut.

Świątek nie wróci na trzecie miejsce w rankingu WTA

W krótkiej rozmowie na korcie Andriejewa przyznała, że nie wie, jaki element zdecydował o jej wygranej ze Świątek i musi porozmawiać o tym z trenerką, znakomitą w przeszłości hiszpańską tenisistką Conchitą Martinez. Kiedy grasz z tak doświadczoną i utytułowaną zawodniczką, jak Iga, to nigdy nic nie wiadomo. Bywam na korcie spięta, cały czas się uczę. Kiedy gram ofensywnie, to przeważnie odnoszę zwycięstwa - powiedziała Andriejewa.

Przegrana pozbawiła Świątek możliwości powrotu na trzecią pozycję na liście WTA. Gdyby wygrała z Andriejewą, wyprzedziłaby w rankingu Amerykankę Coco Gauff, która we wcześniejszym meczu ćwierćfinałowym uległa Czeszce Karolinie Muchovej 3:6, 7:5, 3:6.

W Stuttgarcie nie ma Sabalenki

W półfinałach Muchova zagra z Ukrainką Eliną Switoliną, natomiast Andriejewa zmierzy się z najwyżej rozstawioną Jeleną Rybakiną. Reprezentantka Kazachstanu pokonała w trwającym trzy godziny ostatnim ćwierćfinale Kanadyjkę Leylah Fernandez 6:7 (5-7), 6:4, 7:6 (8-6), broniąc w trzecim secie dwie piłki meczowe.

W Stuttgarcie nie startuje liderka światowego rankingu Białorusinka Aryna Sabalenka.