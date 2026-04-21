W sieci aż huczy po tym, co zrobiła Sabalenka. Ukraińcy jej tego nie darują

Sabalenka sama dostarczyła argumentów Ukraińcom

Sabalenka przez długi czas unikała jednoznacznej krytyki reżimu Aleksandra Łukaszenki, tłumacząc się troską o rodzinę w mieszkającą w Białorusi. Jednak ostatecznie potępiła politykę powadzoną przez Mińsk i podkreśliła, że nie popiera toczonej w Ukrainie wojny.

Ukraińców, a zwłaszcza tenisistek z tego kraju słowa Sabalenki nie przekonały. Cały czas po zakończonych meczach większość z nich nie podaje ręki Białorusince. Sabalenka sama jednak dostarcza im argumentów.

Sabalenka polubiła nagranie rosyjskiej propagandzistki

Liderka światowego rankingu tenisistek w mediach społecznościowych polubiła nagranie Wiktorii Bonii, która wychwalała Władimira Putina. Władimirze Władimirowiczu, my też cię popieramy. I uważamy cię za bardzo silnego polityka - mówi na filmie rosyjska propagandzistka.

To nie uszło uwadze Ukraińców. Polubienie Sabalenki od razu zostało wychwycone. Na tenisistkę wylała się fala krytyki. Białorusinka na razie nie skomentowała sytuacji, ale chyba zdała sobie sprawę, że popełniła błąd, bo usunęła polubienie nagrania rosyjskiej propagandzistki.