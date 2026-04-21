Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 17:17
W sieci aż huczy po tym, co zrobiła Sabalenka. Ukraińcy jej tego nie darują/PAP/EPA
Większość ukraińskich tenisistek po skończonym meczu nie podaje ręki Arynie Sabalence. Białorusinka dostarczyła kolejny powód, by dalej być na czarnej liście naszych wschodnich sąsiadów. W internecie aż huczy po tym, co zrobiła liderka rankingu WTA.

Sabalenka sama dostarczyła argumentów Ukraińcom

Sabalenka przez długi czas unikała jednoznacznej krytyki reżimu Aleksandra Łukaszenki, tłumacząc się troską o rodzinę w mieszkającą w Białorusi. Jednak ostatecznie potępiła politykę powadzoną przez Mińsk i podkreśliła, że nie popiera toczonej w Ukrainie wojny.

Ukraińców, a zwłaszcza tenisistek z tego kraju słowa Sabalenki nie przekonały. Cały czas po zakończonych meczach większość z nich nie podaje ręki Białorusince. Sabalenka sama jednak dostarcza im argumentów.

Sabalenka polubiła nagranie rosyjskiej propagandzistki

Liderka światowego rankingu tenisistek w mediach społecznościowych polubiła nagranie Wiktorii Bonii, która wychwalała Władimira Putina. Władimirze Władimirowiczu, my też cię popieramy. I uważamy cię za bardzo silnego polityka - mówi na filmie rosyjska propagandzistka.

Aryna Sabalenka powiedziała "tak". Tenisistka opublikowała film z zaręczyn

To nie uszło uwadze Ukraińców. Polubienie Sabalenki od razu zostało wychwycone. Na tenisistkę wylała się fala krytyki. Białorusinka na razie nie skomentowała sytuacji, ale chyba zdała sobie sprawę, że popełniła błąd, bo usunęła polubienie nagrania rosyjskiej propagandzistki.

Aryna Sabalenka nie zagra w Stuttgarcie. Na pechu Białorusinki skorzystała Polka
Sabalenka ambasadorką światowego giganta. Rywalka Świątek zarobi fortunę
Aryna Sabalenka bez kłopotów awansowała do drugiej rundy Australian Open
Zaskakująca sytuacja na Australian Open. Sabalenka przegrała punkt, bo jęczała niezgodnie z przepisami
Australian Open. Rybakina wygrała w Melbourne. W finale pokonała Sabalenkę
Świątek i Sabalenka nie rzucały słów na wiatr. Od gróźb przeszyły do czynów
ceny paliw tankowanie benzyny
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach w Polsce. Od 20 kwietnia benzyna 95 i LPG już po tyle
Osoba trzymająca smartfon i robiąca zdjęcie samochodu Lexus UX na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, dokumentowanie radia w samochodzie przez szybę
24 kwietnia kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie czarny piątek dla kierowców
Nowa Skoda Epiq
Nowa Skoda to trzęsienie ziemi. Jest ładna, szybka i wygodna. Jaka cena?
