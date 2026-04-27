Dziennik Gazeta Prawana logo

Iga Świątek przekazała informacje o swoim zdrowiu. Co z turniejem w Rzymie?

Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 12:42
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Iga Świątek nie będzie dobrze wspominać tegorocznego startu w Madrycie. Nasza tenisistka z uwagi na problemy zdrowotne poddała mecz z Amerykanką Ann Li. W ten sposób występ w stolicy Hiszpanii zakończyła na trzeciej rundzie. Czy Polka zagra zbliżającym się wielkimi krokami turnieju w Rzymie?

Świątek słabo zaczęła sezon. Była liderka zdecydowała się na zmianę trenera. Rozstała się z Wimem Fissettem i zatrudniła Francisco Roiga. Na efekty pracy z nowym szkoleniowcem musi jednak poczekać.

Świątek w pierwszym turnieju pod wodzą Hiszpana w Stuttgarcie dotarła do ćwierćfinału. Polka przegrała z Mirrą Andriejewą 6:3, 4:6, 3:6. W Madrycie nasza tenisistka również dość szybko odpadła z rywalizacji. Skreczowała w trzeciej rundzie. Spotkanie z Li poddała przy stanie 6:7 (4-7), 6:2, 0:3. Powodem rezygnacji kontynuowania meczu były kłopoty zdrowotne. Próbowałam wygrać, ale czułam się zupełnie bez energii z powodu wirusa - powiedziała 24-latka z Raszyna.

To pierwszy krecz Świątek od maja 2023 roku, kiedy przerwała grę w trzecim secie ćwierćfinału z Kazaszką Jeleną Rybakiną w Rzymie. Właśnie w stolicy Włoch 5 maja rozpocznie się kolejna impreza rangi WTA 1000. Wszystko wskazuje na to, że Polka stanie do rywalizacji. Przynajmniej na to wskazuje jej najnowszy wpis w mediach społecznościowych.

Co mogę powiedzieć? To był naprawdę ciężki dzień. Boli to, że nie miałam pełnej kontroli nad swoją grą ani nad każdą decyzją. Dziś jest już trochę lepiej i poświęcę najbliższy dzień lub dwa na pełną regenerację. Potem ruszymy dalej z jeszcze cięższą pracą. Jestem naprawdę podekscytowana kolejnym turniejem w Rzymie - napisała Świątek.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: teniszdrowieIga ŚwiątekWTA
Powiązane
|
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj