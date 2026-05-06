Boris Becker znów ma kłopoty. Była żona domaga się wielkich pieniędzy

Becker przestał płacić alimenty

Lilly Becker rozstała się ze słynnym tenisistą w 2018 roku. Po 13 latach związku (w tym 9 latach małżeństwa), para zdecydowała się żyć osobno. Początkowo ich rozstanie określano jako "przyjazne". Jednak z czasem okazało się, że to tylko pozory.

Jak większości takich przypadków kością niezgody są pieniądze. Becker, który już dawno ogłosił bankructwo w 2022 roku przestał regularnie płacić alimenty na 14-letniego syna.

Becker z byłą żoną spotka się w sądzie

Była żona Beckera domaga się od niego zaległych należności, a te według niej sięgają kilkuset tysięcy funtów. Obie strony nie mogą dojść do porozumienia. Spór trafił więc na drogę prawną.

Prawnicy 58-latka twierdzą, że Becker nie jest nic winien swojej byłej żonie. Innego zdania jest sama zainteresowana. Boli mnie, gdy ojciec nie dba o syna - żali się Lilly Becker.