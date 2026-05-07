Sabalenka w takim stroju będzie grać na Roland Garros. Białorusinka rozpaliła internet

Fani rozpływają się w zachwytach nad Sabalenką

Sabalenka aktualnie przebywa w Rzymie, gdzie szykuje się do meczu pierwszej rundy, w którym jej rywalką będzie Czeszka Barbora Krejcikova. Białorusinka jednak myśli też o kolejnym turnieju. Najlepsza tenisistka na świecie ma już gotowy strój, w którym będzie występować na kortach w stolicy Francji.

Sabalenka zaprezentowała się w nim w mediach społecznościowych. Nagranie zrobiło prawdziwą furorę w internecie. Fani 28-letniej tenisistki rozpływali się w zachwytach w komentarzach pod filmikiem. Trzeba przyznać, że Białorusinka w czerwonym komplecie z czarną warstwą z siateczki wygląda obłędnie. Mój super kostium na Roland Garros - napisała na Instagramie Sabalenka.

Aryna Sabalenka reveals her 2026 Roland Garros kit 😍



We're obsessed. What do you think? 👀 #RolandGarros pic.twitter.com/oiWc1gRvab — Tennis Channel (@TennisChannel) May 6, 2026

Przegrany finał Sabalenki

Wielkoszlemowy turniej w Paryżu rozpocznie się 24 maja. French Open na kortach Roland Garros potrwa do 7 czerwca. Tytułu w grze pojedynczej kobiet broni Coco Gauff. Amerykanka przed rokiem w finale pokonała Sabalenkę wygrywając z nią 6:7, 6:2, 6:4.

Iga Świątek, która w swoim dorobku ma cztery tytuły zdobyte w Paryżu, w 2025 roku odpadła z rywalizacji w półfinale. W obecnym sezonie nasza tenisistka nie wygrała jeszcze żadnego turnieju.