Rosyjska tenisistka o Idze Świątek. "Zachowuje się jak niestabilne dziecko"

Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 18:00
Rosyjska tenisistka o Idze Świątek/East News
Anastasija Piwowarowa w rozmowie z rosyjskimi mediami wypowiedziała się na temat Igi Świątek. Słowa byłej tenisistki raczej nie są miłe dla naszej rodaczki. 35-latka określiła Polkę "niestabilnym dzieckiem", bo jej zdaniem nie radzi sobie ona z emocjami na korcie.

Afera dopingowa załamała Świątek

Piwowarowa, która jest przyjaciółką Aryny Sabalenki uważa, że obecnie to nie Świątek jest największą rywalką liderki światowego rankingu tenisistek. Według Rosjanki wszystko zmieniło się po aferze dopingowej, kiedy w organizmie 24-latki z Raszyna wykryto niedozwoloną substancję.

Sabalenka grozi bojkotem wielkoszlemowych turniejów. Świątek chce negocjować

To załamało Świątek psychicznie. Jej gra się zmieniła. Wcześniej była jak robot i nic na korcie nie mogło jej wyprowadzić z równowagi - podkreśla była tenisistka.

Świątek ma problemy mentalne

Piwowarowa wskazuje, że to właśnie psychika jest piętą achillesową Polki. Świątek zachowuje się czasami jak niestabilne dziecko. Potrafi się obrazić, rozpłakać i zdenerwować w trakcie meczu. Jest zupełnie inną osobą. Wygląda na to, że ostatnio ma więcej problemów mentalnych - zaznacza Rosjanka.

Według niej nasza tenisistka będzie miał problem z powrotem na szczyt. Piwowarowa uważa, że obecnie większym zagrożeniem dla będącej liderką rankingu WTA Sabalenki jest Coco Gauff.

