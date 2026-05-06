Rosyjska tenisistka o Idze Świątek. "Zachowuje się jak niestabilne dziecko"

Afera dopingowa załamała Świątek

Piwowarowa, która jest przyjaciółką Aryny Sabalenki uważa, że obecnie to nie Świątek jest największą rywalką liderki światowego rankingu tenisistek. Według Rosjanki wszystko zmieniło się po aferze dopingowej, kiedy w organizmie 24-latki z Raszyna wykryto niedozwoloną substancję.

To załamało Świątek psychicznie. Jej gra się zmieniła. Wcześniej była jak robot i nic na korcie nie mogło jej wyprowadzić z równowagi - podkreśla była tenisistka.

Świątek ma problemy mentalne

Piwowarowa wskazuje, że to właśnie psychika jest piętą achillesową Polki. Świątek zachowuje się czasami jak niestabilne dziecko. Potrafi się obrazić, rozpłakać i zdenerwować w trakcie meczu. Jest zupełnie inną osobą. Wygląda na to, że ostatnio ma więcej problemów mentalnych - zaznacza Rosjanka.

Według niej nasza tenisistka będzie miał problem z powrotem na szczyt. Piwowarowa uważa, że obecnie większym zagrożeniem dla będącej liderką rankingu WTA Sabalenki jest Coco Gauff.