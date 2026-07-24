Piłkarz reprezentacji kraju stracił prawo jazdy. Prowadził pod wpływem kokainy

Piłkarz został zatrzymany za przekroczenie prędkości

Jak poinformowały australijskie media, a później potwierdziła policja stanowa Nowej Południowej Walii, Volpato został zatrzymany za przekroczenie - o 50 km/h - dozwolonej prędkości i wtedy po raz pierwszy przeszedł badanie alkomatem. Jednak dwie godziny później został ponownie przebadany, tym razem na obecność narkotyków, i test dał wynik pozytywny.

Volpato na niedawno zakończonym mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku wystąpił w trzech spotkaniach "Socceroos", w tym przegranym w rzutach karnych z Egiptem w 1/16 finału, który zakończył udział tej ekipy w MŚ.

Volpato czekał na powołanie do reprezentacji Włoch

22-letni piłkarz, który urodził się w Sydney, reprezentantem Australii został krótko przed tegorocznym mundialem. Wcześniej pomocnik włoskiego zespołu Sassuolo jako junior występował pod flagą Italii, skąd pochodzą jego dziadkowie. Do kadry Australii zdecydował się dołączyć w ostatniej chwili, a formalności przyspieszył fakt, że posiada on podwójne obywatelstwo.

Wcześniej piłkarz odrzucił możliwość występu w australijskich barwach w mundialu 2022, także propozycja trenera Tony’ego Popovicia z początku tego roku nie zyskała aprobaty piłkarza, który powiedział, że "poczeka na Włochy". W marcu okazało się jednak, że Italii po raz trzeci z rzędu zabraknie w mundialu.