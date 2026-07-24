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Piłkarz reprezentacji kraju stracił prawo jazdy. Prowadził pod wpływem kokainy

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 15:57
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Piłkarz reprezentacji kraju stracił prawo jazdy. Prowadził pod wpływem kokainy
Piłkarz reprezentacji kraju stracił prawo jazdy. Prowadził pod wpływem kokainy/Shutterstock
Cristian Volpato przez najbliższe pół roku nie usiądzie za kierownicą. Piłkarz reprezentacji Australii stracił prawo jazdy. Zostało mu ono zabrane po tym, jak badanie przeprowadzone podczas nocnej kontroli drogowej w Sydney wykazało w organizmie uczestnika niedawnych mistrzostw świata kokainę.

Piłkarz został zatrzymany za przekroczenie prędkości

Jak poinformowały australijskie media, a później potwierdziła policja stanowa Nowej Południowej Walii, Volpato został zatrzymany za przekroczenie - o 50 km/h - dozwolonej prędkości i wtedy po raz pierwszy przeszedł badanie alkomatem. Jednak dwie godziny później został ponownie przebadany, tym razem na obecność narkotyków, i test dał wynik pozytywny.

Volpato na niedawno zakończonym mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku wystąpił w trzech spotkaniach "Socceroos", w tym przegranym w rzutach karnych z Egiptem w 1/16 finału, który zakończył udział tej ekipy w MŚ.

Volpato czekał na powołanie do reprezentacji Włoch

22-letni piłkarz, który urodził się w Sydney, reprezentantem Australii został krótko przed tegorocznym mundialem. Wcześniej pomocnik włoskiego zespołu Sassuolo jako junior występował pod flagą Italii, skąd pochodzą jego dziadkowie. Do kadry Australii zdecydował się dołączyć w ostatniej chwili, a formalności przyspieszył fakt, że posiada on podwójne obywatelstwo.

Wcześniej piłkarz odrzucił możliwość występu w australijskich barwach w mundialu 2022, także propozycja trenera Tony’ego Popovicia z początku tego roku nie zyskała aprobaty piłkarza, który powiedział, że "poczeka na Włochy". W marcu okazało się jednak, że Italii po raz trzeci z rzędu zabraknie w mundialu.

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Źródło PAP
Tematy: reprezentant krajukokainaCristian Volpato
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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