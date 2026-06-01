Reprezentacja Norwegii na mundial poleci luksusowym samolotem. Z podobnego korzystał Donalda Trumpa

Cena wynajmu nie została ujawniona

Samolot został wyczarterowany przez norweską federację piłkarską (NFF) od islandzkich linii lotniczych Icelandair i jest w tzw. wersji ultraluksusowej. Zamiast 200-280 pasażerów, jak w wersji seryjnej, na pokład może wejść tylko 80 osób, które zajmują z każdej strony po dwa ogromne skórzane fotele, które można rozłożyć do spania. Na pokładzie są łazienki, obszerna kuchnia i sala konferencyjna.

Cena, która NFF zapłaci na wynajem maszyny, nie została ujawniona, lecz według norweskich ekspertów lotniczych to koszt ok. 20-30 tysięcy dolarów za... godzinę, w zależności od cen paliwa.

Taki sam samolot, w podobnej konfiguracji VIP, posiada prezydent USA Donald Trump i latał nim prywatnie m.in. podczas kampanii przed wyborami. Nazywany jest potocznie "Trump Force One".

Norwegia będzie miała bazę w Północnej Karolinie

Norweska ekipa liczy 26 piłkarzy i 33 osoby sztabu, na czele z selekcjonerem Stale Solbakkenem. Wylot z Oslo nastąpi we wtorek po meczu towarzyskim ze Szwecją. Norwegia będzie miała bazę w Greensboro w Północnej Karolinie.

Erling Haaland i koledzy w fazie grupowej zagrają kolejno w Bostonie z Irakiem, w New Jersey z Senegalem i ponownie w Bostonie z Francją.