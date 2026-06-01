Reprezentacja Norwegii na mundial poleci luksusowym samolotem. Z podobnego korzystał Donalda Trumpa

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 08:48
Piłkarze reprezentacji Norwegii nie będą mogli narzekać na komfort podróży do USA. "Wikingowie" na mundial polecą luksusowym odrzutowcem Boeing 757 VIP. Z podobnego egzemplarz maszyny przez lata korzystał prywatnie obecny prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.

Cena wynajmu nie została ujawniona

Samolot został wyczarterowany przez norweską federację piłkarską (NFF) od islandzkich linii lotniczych Icelandair i jest w tzw. wersji ultraluksusowej. Zamiast 200-280 pasażerów, jak w wersji seryjnej, na pokład może wejść tylko 80 osób, które zajmują z każdej strony po dwa ogromne skórzane fotele, które można rozłożyć do spania. Na pokładzie są łazienki, obszerna kuchnia i sala konferencyjna.

Cena, która NFF zapłaci na wynajem maszyny, nie została ujawniona, lecz według norweskich ekspertów lotniczych to koszt ok. 20-30 tysięcy dolarów za... godzinę, w zależności od cen paliwa.

Taki sam samolot, w podobnej konfiguracji VIP, posiada prezydent USA Donald Trump i latał nim prywatnie m.in. podczas kampanii przed wyborami. Nazywany jest potocznie "Trump Force One".

Norwegia będzie miała bazę w Północnej Karolinie

Norweska ekipa liczy 26 piłkarzy i 33 osoby sztabu, na czele z selekcjonerem Stale Solbakkenem. Wylot z Oslo nastąpi we wtorek po meczu towarzyskim ze Szwecją. Norwegia będzie miała bazę w Greensboro w Północnej Karolinie.

Erling Haaland i koledzy w fazie grupowej zagrają kolejno w Bostonie z Irakiem, w New Jersey z Senegalem i ponownie w Bostonie z Francją.

Źródło PAP
