Rewolucja w Niemczech. Kobieta trenerem piłkarzy Unionu Berlin

oprac. Michał Ignasiewicz
wczoraj, 08:23
Marie-Louise Eta została pierwszą w historii kobietą, która poprowadzi męską drużynę w niemieckiej Bundeslidze. Union Berlin, który przegrał w sobotę z ostatnim w tabeli Heidenheim 1:3, rozstał się z Steffenem Baumgartem i na jego miejsce do końca sezonu zatrudnił 34-letnią trenerkę.

Pierwsza kobieta trenerką w Bundeslidze

Eta jest pierwszą kobietą, która przejmie męską drużynę Bundesligi w roli szkoleniowca głównego. Dla 34-letniej trenerki (ostatnio prowadziła zespół Unionu do lat 19) to nie będzie jednak całkiem nowe wyzwanie. Pełniła już bowiem funkcję asystentki trenera klubu z Berlina podczas walki o utrzymanie w maju 2024 roku.

Eta trenerką piłkarzy Unionu tylko do lata

Piłkarze Unionu zajmują obecnie 11. miejsce w tabeli z dorobkiem 32 punktów. Dwa zwycięstwa w czternastu meczach od przerwy zimowej i występy w ostatnich tygodniach nie dają pewności, że uda nam się odwrócić sytuację w obecnym składzie. Dlatego postanowiliśmy zacząć od nowa. Cieszę się, że Marie-Louise Eta zgodziła się tymczasowo objąć to stanowisko, zanim latem, zgodnie z planem, zostanie trenerką pierwszej drużyny kobiet - wyjaśnił Horst Heldt, dyrektor zarządzający ds. męskiego futbolu w Unionie.

Źródło PAP
