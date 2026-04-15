Sędzia zastrzelony podczas meczu. Mordercy wdarli się na boisko

oprac. Michał Ignasiewicz
wczoraj, 19:16
Sędzia zastrzelony podczas meczu. Mordercy wdarli się na boisko
Sędzia zastrzelony podczas meczu. Mordercy wdarli się na boisko/Shutterstock
Do tragicznego zdarzenia doszło w Ekwadorze. W trakcie meczu amatorskich drużyn na boisko wdarli się bandyci i zastrzelili na murawie sędziego prowadzącego spotkanie. Javier Ortega zmarł na miejscu, a przestępcy uciekli.

Sędzia zmarł na miejscu

Po ataku sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia. Ofiarą okazał się 48-letni arbiter, który zmarł na miejscu. Do tragicznego zdarzenia doszło na oczach kilkudziesięciu osób oglądających mecz w mieście Pasaje w nadmorskiej prowincji Ekwadoru El Oro.

Spotkanie zostało natychmiast przerwane, zawodnicy i widzowie opuścili stadion, a okolica została odgrodzona na potrzeby pracy policji. Podano, że organizatorzy zawodów wstrzymali rozgrywki do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia.

Prezydent wypowiedział wojnę przestępcom

Według ministra spraw wewnętrznych, w zeszłym miesiącu rząd Ekwadoru wysłał ponad 75 000 policjantów i żołnierzy do czterech najbardziej dotkniętych przemocą prowincji kraju. Wśród nich było El Oro, gdzie doszło do ostatniego incydentu.

Od momentu objęcia urzędu w listopadzie 2023 roku prezydent Daniel Noboa starał się żelazną ręką zwalczać organizacje przestępcze w swoim kraju i ogłosił kilka stanów wyjątkowych. Mimo to wskaźnik morderstw wzrósł o ponad 30 procent między 2024 a 2025 rokiem, w którym osiągnął rekordowy poziom 9216 zabójstw.

Źródło PAP
Źródło PAP
oprac. Michał Ignasiewicz
