Dzieło sztuki Piotra Zielińskiego. Cudowny gol reprezentanta Polski

Piotr Zieliński popisał się efektownym gole w meczu z Cagliari. O takich bramkarz mówi się "dzieło sztuki". Zespół pomocnika reprezentacji Polski w 33. kolejce włoskiej Serie A wygrał na własnym boisku 3:0. Dzięki temu Inter Mediolan jest coraz bliżej tytułu mistrzowskiego.
Zieliński trafił w samo 'okienko"
Zieliński grał od 76. minuty, a w drugiej doliczonej minucie popisał się fantastycznym strzałem w "okienko" bramki gości, ustalając wynik spotkania. Był to jego 50. gol w Serie A, a szósty w tym sezonie.
Inter prowadzi ze sporą przewagą nad Napoli
Wcześniej dla Interu trafili Francuz Marcus Thuram (52.) i Nicolo Barella (56.). W tabeli Inter ma już 12-punktową przewagę nad broniącym tytułu Napoli, które w sobotę będzie podejmować Lazio Rzym. Trzecie miejsce, ze stratą 15 punktów, zajmuje AC Milan. Drugi zespół z Mediolanu zagra w niedzielę na wyjeździe z Veroną.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Zobacz
|