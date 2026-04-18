Dzieło sztuki Piotra Zielińskiego. Cudowny gol reprezentanta Polski

Zieliński trafił w samo 'okienko"

Zieliński grał od 76. minuty, a w drugiej doliczonej minucie popisał się fantastycznym strzałem w "okienko" bramki gości, ustalając wynik spotkania. Był to jego 50. gol w Serie A, a szósty w tym sezonie.

𝐏𝐈𝐄𝐓𝐑𝐎𝐎𝐎𝐎! 🚀 𝐖 𝐒𝐀𝐌𝐎 𝐎𝐊𝐈𝐄𝐍𝐊𝐎! 🎯



Maestria Piotra Zielińskiego! Te strzały stały się jego wizytówką. GOL NUMER 50 W SERIE A! — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) April 17, 2026

Inter prowadzi ze sporą przewagą nad Napoli

Wcześniej dla Interu trafili Francuz Marcus Thuram (52.) i Nicolo Barella (56.). W tabeli Inter ma już 12-punktową przewagę nad broniącym tytułu Napoli, które w sobotę będzie podejmować Lazio Rzym. Trzecie miejsce, ze stratą 15 punktów, zajmuje AC Milan. Drugi zespół z Mediolanu zagra w niedzielę na wyjeździe z Veroną.