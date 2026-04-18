Dziennik Gazeta Prawana logo

Dzieło sztuki Piotra Zielińskiego. Cudowny gol reprezentanta Polski

oprac. Michał Ignasiewicz
wczoraj, 10:23
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Dzieło sztuki Piotra Zielińskiego. Cudowny gol reprezentanta Polski
Dzieło sztuki Piotra Zielińskiego. Cudowny gol reprezentanta Polski/East News
Piotr Zieliński popisał się efektownym gole w meczu z Cagliari. O takich bramkarz mówi się "dzieło sztuki". Zespół pomocnika reprezentacji Polski w 33. kolejce włoskiej Serie A wygrał na własnym boisku 3:0. Dzięki temu Inter Mediolan jest coraz bliżej tytułu mistrzowskiego.

Zieliński trafił w samo 'okienko"

Zieliński grał od 76. minuty, a w drugiej doliczonej minucie popisał się fantastycznym strzałem w "okienko" bramki gości, ustalając wynik spotkania. Był to jego 50. gol w Serie A, a szósty w tym sezonie.

Inter prowadzi ze sporą przewagą nad Napoli

Wcześniej dla Interu trafili Francuz Marcus Thuram (52.) i Nicolo Barella (56.). W tabeli Inter ma już 12-punktową przewagę nad broniącym tytułu Napoli, które w sobotę będzie podejmować Lazio Rzym. Trzecie miejsce, ze stratą 15 punktów, zajmuje AC Milan. Drugi zespół z Mediolanu zagra w niedzielę na wyjeździe z Veroną.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: piłka nożnaInter MediolanPiotr Zielińskireprezentant Polski
oprac. Michał Ignasiewicz
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraDzieło sztuki Piotra Zielińskiego. Cudowny gol reprezentanta Polski »
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj