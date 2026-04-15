Niekończący się pech Arkadiusza Milika. Piłkarz Juventusu Turyn znów jest kontuzjowany

oprac. Michał Ignasiewicz
wczoraj, 13:49
Pech nie opuszcza Arkadiusza Milika. Napastnika Juventusu Turyn czeka go kolejna przerwa w grze. Polak doznał na treningu kontuzji mięśnia dwugłowego uda. 32-letni piłkarz niedawno wrócił na boisko po prawie dwuletniej przerwie.

Milik wrócił do gry po trwającej 652 dni przerwie

Milik doznał naderwania mięśnia dwugłowego w prawym udzie. Za około 10 dni przejdzie kolejne badania, które pozwolą uzyskać pełniejszy obraz urazu i precyzyjniej określić czas rekonwalescencji oraz datę powrotu do zdrowia.

Milik wrócił na boisko 21 marca po trwającej 652 dni przerwie. Wszedł do gry w 79. minucie zakończonego remisem 1:1 spotkania Serie A z Sassuolo w 30. kolejce włoskiej Serie A. W 90. minucie miał nawet szansę na zdobycie zwycięskiej bramki, ale jego strzał głową z najwyższym trudem obronił bośniacki bramkarz gości Arijanet Murić. Później rozegrał jeszcze 24 minuty w potyczce z Genoą (2:0).

Milik kontuzji doznał w meczu z Ukrainą

Milik poważnej kontuzji kolana nabawił się w towarzyskim meczu reprezentacji Polski z Ukrainą (3:1) w czerwcu 2024 roku, krótko przed mistrzostwami Europy. Wcześniej jego kariera, w której rozegrał 73 mecze w reprezentacji Polski i zdobył w nich 17 bramek, już kilka razy była przerywana urazami skutkującymi długimi przerwami.

Do Juventusu trafił, najpierw na wypożyczenie, w sierpniu 2022 z Olympique Marsylia. Wcześniej występował w Górniku Zabrze, Bayerze Leverkusen, FC Augsburg, Ajaksie Amsterdam i FC Napoli.

