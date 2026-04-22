Piłkarz reprezentacji kraju będzie rozdawał kibicom piwo i lody. Musi dotrzymać obietnicy

Demirovic osobiście będzie rozdawał piwo

Bośnia i Hercegowina sprawiła niespodziankę, pokonując w finale baraży Włochy po rzutach karnych. W mistrzostwach świata zagra po raz drugi. Udział w mistrzostwach świata znaczy dla mnie bardzo wiele i tego lata spełni się moje wielkie marzenie. Przed meczami barażowymi zasygnalizowałem, że będą napoje dla kibiców VfB, jeśli naprawdę się tam dostanę. Teraz chcę dotrzymać tej obietnicy - napisał Demirovic na Instagramie.

Piłkarz poinformował, że osobiście będzie rozdawał piwo przez godzinę w przyszłym tygodniu podczas wiosennego festiwalu w Stuttgarcie. Zajmie się również przygotowaniem furgonetki z lodami dla dzieci, które przyjdą na trening oraz przekaże darowiznę na rzecz fundacji charytatywnej klubu.

Piłkarz VfB nie pije alkoholu

Demirovic przyznał, że wprawdzie sam nie pije alkoholu, ale nie chcę psuć zabawy tym, którzy go lubią. Urodzony w Niemczech piłkarz strzelił 12 goli w 32 meczach VfB Stuttgart w tym sezonie, z czego dziewięć w Bundeslidze. W mistrzostwach świata w Ameryce Północnej Bośnia i Hercegowina zagra w grupie B z Kanadą, Szwajcarią i Katarem.