Dziennik Gazeta Prawana logo

Piłkarz reprezentacji kraju będzie rozdawał kibicom piwo i lody. Musi dotrzymać obietnicy

oprac. Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 08:17
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Ermedin Demirovic dał słowo i teraz musi wywiązać się obietnicy. Napastnik reprezentacji Bośni i Hercegowiny w przyszłym tygodniu będzie rozdawał piwo i lody kibicom VfB Stuttgart. Piłkarz obiecał to fanom klubu, w którym gra na co dzień, w przypadku, gdy jego narodowa drużyna zakwalifikuje się na mistrzostwa świata.

Demirovic osobiście będzie rozdawał piwo

Bośnia i Hercegowina sprawiła niespodziankę, pokonując w finale baraży Włochy po rzutach karnych. W mistrzostwach świata zagra po raz drugi. Udział w mistrzostwach świata znaczy dla mnie bardzo wiele i tego lata spełni się moje wielkie marzenie. Przed meczami barażowymi zasygnalizowałem, że będą napoje dla kibiców VfB, jeśli naprawdę się tam dostanę. Teraz chcę dotrzymać tej obietnicy - napisał Demirovic na Instagramie.

Piłkarz poinformował, że osobiście będzie rozdawał piwo przez godzinę w przyszłym tygodniu podczas wiosennego festiwalu w Stuttgarcie. Zajmie się również przygotowaniem furgonetki z lodami dla dzieci, które przyjdą na trening oraz przekaże darowiznę na rzecz fundacji charytatywnej klubu.

Piłkarz VfB nie pije alkoholu

Demirovic przyznał, że wprawdzie sam nie pije alkoholu, ale nie chcę psuć zabawy tym, którzy go lubią. Urodzony w Niemczech piłkarz strzelił 12 goli w 32 meczach VfB Stuttgart w tym sezonie, z czego dziewięć w Bundeslidze. W mistrzostwach świata w Ameryce Północnej Bośnia i Hercegowina zagra w grupie B z Kanadą, Szwajcarią i Katarem.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: kibicebundesligapiwoVFB Stuttgart
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPiłkarz reprezentacji kraju będzie rozdawał kibicom piwo i lody. Musi dotrzymać obietnicy »
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj