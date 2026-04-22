Rosenior zwolniony z Chelsea. Stracił pracę po siedmiu porażkach w ostatnich ośmiu meczach

oprac. Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 20:17
Liam Rosenior wylądował na bruku. Szkoleniowiec po siedmiu porażkach w ostatnich ośmiu meczach o stawkę stracił pracę w Chelsea Londyn. Anglik prowadził klub ze stolicy od stycznia, kiedy zastąpił Włocha Enzo Marescę.

Chelsea zdołała wygrać tylko z trzecioligowcem

Od 11 marca "The Blues" przegrali dwa mecze w Lidze Mistrzów z Paris Saint-Germain oraz pięć w angielskiej Premier League. W sześciu z tych spotkań nie zdobyli nawet gola. Zdołali jedynie pokonać występującą na trzecim szczeblu ligowym ekipę Port Vale w ćwierćfinale krajowego Pucharu.

W efekcie Chelsea spadła na siódme miejsce w tabeli Premier League. Ma siedem punktów straty do miejsca gwarantującego awans do Ligi Mistrzów.

Najgorsza seria Chelsea od 1912 roku

Rozstanie z Roseniorem ogłoszono dzień po wyjazdowej porażce z Brighton & Hove Albion 0:3. Był to piąty z rzędu ligowy mecz Chelsea bez zdobytego gola, co jest najgorszą serią klubu od 1912 roku. Rolę trenera przejmie do końca sezonu dotychczasowy asystent Calum McFarlane.

Źródło PAP
Tematy: trenerChelsea LondynChelseaLiam Rosenior
