Luka Modric już po operacji. Chorwat walczy z czasem

oprac. Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 06:54
Luka Modric przeszedł operację złamanej kości policzkowej. Reprezentant Chorwacji urazu doznał w mecz z Juventusem Turyn 40-letni pomocnik AC Milan nie zagra już w tym sezonie ligowym, ale powinien zdążyć wrócić na mundial w USA, Kanadzie i Meksyku.

Operacja zakończyła się sukcesem

Modric doznał urazu w starciu z kapitanem Juventusu Manuelem Locatellim w niedzielnym meczu ligowym obu drużyn w Mediolanie, zakończonym bezbramkowym remisem. W poniedziałek Chorwat przeszedł operację, po której wydano komunikat. Konieczna była operacja złożonego, wieloodłamowego złamania lewej kości policzkowej. Zakończyła się pełnym sukcesem - poinformował wieczorem AC Milan.

Anglia pierwszym rywalem Chorwacji

Klub z Lombardii nie podał szczegółów dotyczących długości w przerwie w grze Chorwata, ale życzył mu "szybkiego powrotu do zdrowia i przygotowań do mistrzostw świata".

Piłkarz reprezentacji kraju usnął przy stoliku, który uginał się od alkoholu
Według mediów, m.in. agencji AFP, absencja Modricia potrwa sześć-osiem tygodni. Chorwacja rozpocznie udział w mundialu 17 czerwca meczem z Anglią. Później w grupie L zmierzy się również z Panamą i Ghaną.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Źródło PAP
Tematy: operacjakontuzjamundialAC Milan
Powiązane
Szokujące zachowanie bramkarza Realu. Wpadł w furię i pobił piłkarza przeciwnej drużyny
Szokujące zachowanie bramkarza Realu. Wpadł w furię i pobił piłkarza przeciwnej drużyny
Robert Lewandowski o zbiórce "Łatwoganga". "Jestem dumny z bycia Polakiem"
Robert Lewandowski o zbiórce "Łatwoganga". "Jestem dumny z bycia Polakiem"
Były piłkarz reprezentacji kraju kierowcą Ubera. Ma już na koncie blisko 200 kursów
Były piłkarz reprezentacji kraju kierowcą Ubera. Ma już na koncie blisko 200 kursów
Przerwany mecz Barcelony. Dramat na trybunach, kontuzja Yamala i skromne zwycięstwo
Przerwany mecz Barcelony. Dramat na trybunach, kontuzja Yamala i skromne zwycięstwo
Rosenior zwolniony z Chelsea. Stracił pracę po siedmiu porażkach w ostatnich ośmiu meczach
Rosenior zwolniony z Chelsea. Stracił pracę po siedmiu porażkach w ostatnich ośmiu meczach
Taką pensję Lewandowskiemu oferuje Juventus. Polak musiałby się zgodzić na wielką obniżkę
Taką pensję Lewandowskiemu oferuje Juventus. Polak musiałby się zgodzić na wielką obniżkę
Zobacz
|
Pieczka
Cytat dnia. Franciszek Pieczka. "Życie jest krótkie, a człowiek..."
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Wchodzi nowe obowiązkowe wyposażenie samochodu. Rząd zdecydował, oto zmiany
Afera Zondacrypto. Piesiewicz wydał oświadczenie. "Będę odpowiadał na pytania osobiście"
Afera Zondacrypto. Piesiewicz wydał oświadczenie. "Będę odpowiadał na pytania osobiście"
