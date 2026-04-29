Słynny trener ma 180 apartamentów w stolicy. Większość z mieszkań znajduje się w centrum

Simeone słynie z wybuchowego charakteru

Simeone znany jest z wybuchowego charakteru. Argentyńczyk w ekspresyjny sposób kieruje swoją drużyną. Nie wiadomo, czy w biznesie ma bardziej chłodną głowę, ale na tym polu radzi sobie równie dobrze jak w sporcie.

Zarabia na piłce, inwestuje w nieruchomości

Szkoleniowiec pieniądze, które zarabia na piłce nożnej inwestuje w nieruchomości i to z rozmachem. Jak informuje "El Espanol" w samym tylko Madrycie ma aż 180 apartamentów. Na tym nie koniec. Do niego i jego żony w stolicy Hiszpanii należy siedem budynków.

Żona kieruje biznesem

Większość lokali jest przeznaczona na wynajem. Simeone swoją ofertę kieruje głównie do studentów i turystów. Na co dzień biznesem kieruje żona szkoleniowca.