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Mundial 2026. Makabryczne odkrycie pod stadionem, na którym trenuje reprezentacja Iranu

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
21 minut temu
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Mundial 2026. Makabryczne odkrycie pod stadionem, na którym trenuje reprezentacja Iranu
Mundial 2026. Makabryczne odkrycie pod stadionem, na którym trenuje reprezentacja Iranu/PAP/EPA
Makabrycznego odkrycia dokonano obok stadionu w meksykańskiej Tijuanie, na którym podczas mundialu trenują piłkarze reprezentacji Iranu. W bagażniku samochodu zaparkowanego w pobliżu obiektu znaleziono rozkładające się ciało.

Auto pod stadionem stało od środy

Irańczycy codziennie trenują na stadionie Caliente. Zwłoki znaleziono w aucie stojącym na parkingu supermarketu, który znajduje się naprzeciwko obiektu piłkarskiego.

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Szczątki ludzkie znajdowały się w bagażniku samochodu z kalifornijskimi tablicami rejestracyjnymi. Prokuratura w Tijuanie wyjaśniła, że odkrył je patrol ochrony supermarketu. Po sprawdzeniu pojazdu, funkcjonariusze znaleźli w bagażniku osobę owiniętą w czarną torbę, noszącą ślady przemocy - donosi wstępny raport. Według rzecznika prokuratury, podejrzany samochód stał tam zaparkowany od środy.

Iran w Meksyku pod specjalną ochroną

Od momentu przybycia do Meksyku piłkarze Iranu są pod silną ochroną. Kilka pojazdów wypełnionych ciężko uzbrojonymi żołnierzami Gwardii Narodowej eskortuje autobus reprezentacji za każdym razem, gdy piłkarze opuszczają hotel, jadąc na stadion. Podobnie jest w drodze powrotnej. W piątek kolumna samochodów opuściła stadion zaledwie kilka minut po usunięciu zwłok z samochodu przez specjalistów w białych kombinezonach ochronnych. Piłkarze Iranu rozegrają wszystkie mecze fazy grupowej w USA, pierwszy z nich przeciwko Nowej Zelandii w nocy z poniedziałku na wtorek w Los Angeles.

Tijuana jednym z najniebezpieczniejszych miast w Meksyku

Nękany handlem narkotykami Meksyk ma jeden z najwyższych wskaźników zabójstw na świecie, a Tijuana jest uważana za jedno z najniebezpieczniejszych miast w kraju. Według oficjalnych statystyk w 2025 roku doszło tam do ponad 1200 zabójstw.

Wojna i napięcia ze Stanami Zjednoczonymi zmusiły reprezentację Iranu do przeniesienia swojej bazy podczas mundialu z Tucson w Arizonie właśnie do Tijuany, położonej przy granicy z Kalifornią.

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Źródło PAP
Tematy: Iranpiłka nożnaMeksykmundial 2026
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Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
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