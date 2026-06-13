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Mundial 2026. Kłopoty Neymara. Może nie zagrać w fazie grupowej

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 10:11
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Mundial 2026. Kłopoty Neymara. Może nie zagrać w fazie grupowej
Mundial 2026. Kłopoty Neymara. Może nie zagrać w fazie grupowej/Shutterstock
Neymar na pewno opuści pierwszy mecz drużyny narodowej w mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku. 34-letni gwiazdor reprezentacji Brazylii jest kontuzjowany. Uraz jest na tyle poważny, że pod znakiem zapytania stoi jego udział w całej fazie grupowej.

Neymar zmaga się z kontuzją łydki

Neymar, który najlepsze lata kariery ma już najprawdopodobniej za sobą, zmaga się z urazem łydki. Media w jego ojczyźnie oceniły, że jego powołanie do kadry na mundial jest bardziej symboliczne i za zasługi niż z powodów sportowych. W drużynie narodowej ostatnio wystąpił ponad dwa i pół roku temu.

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Pracuje ciężko, żeby wrócić do zdrowia najszybciej, jak to możliwe. Mamy nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie mógł dołączyć do treningów. Jest dobrym wzorem dla młodszych piłkarzy w naszej kadrze - powiedział włoski selekcjoner "Canarinhos" Carlo Ancelotti.

Maroko pierwszym rywalem Brazylii

Brazylia rozpocznie rywalizację w grupie C meczem z Marokiem o północy z soboty na niedzielę czasu polskiego. Później zmierzy się z Haiti 20 czerwca i ze Szkocją sześć dni później.

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Źródło PAP
Tematy: Brazyliakontuzjamundial 2026Neymar
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Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
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