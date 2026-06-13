Mundial 2026. Reprezentacja Anglii okradziona. Złodzieje zabrali buty i piłki

Reprezentacja Anglii została okradziona. Synowie Albionu stracili sprzęt treningowy przed przyjazdem do jej mundialowej bazy w Kansas City. Złodzieje włamali się do pojazdu transportującego wyposażenie. Zatrzymano dwie osoby.
Anglicy stracili piłki i buty
Według doniesień brytyjskich mediów, wśród skradzionych przedmiotów są piłki oraz buty. Piłkarze do Kansas City mają dotrzeć w sobotę, a pierwszy trening mają zaplanowany na niedzielę.
Anglia trafiła do grupy L i pierwszy mecz rozegra dopiero 17 czerwca. Jej rywalem będzie Chorwacja. 23 czerwca zmierzy się z Ghaną, a cztery dni później z Panamą.
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Źródło PAP
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