Dziennik Gazeta Prawana logo

Mundial 2026. Reprezentacja Anglii okradziona. Złodzieje zabrali buty i piłki

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 10:02
Ten tekst przeczytasz w 0 minut
Mundial 2026. Reprezentacja Anglii okradziona. Złodzieje zabrali buty i piłki
Mundial 2026. Reprezentacja Anglii okradziona. Złodzieje zabrali buty i piłki/Shutterstock
Reprezentacja Anglii została okradziona. Synowie Albionu stracili sprzęt treningowy przed przyjazdem do jej mundialowej bazy w Kansas City. Złodzieje włamali się do pojazdu transportującego wyposażenie. Zatrzymano dwie osoby.

Anglicy stracili piłki i buty

Według doniesień brytyjskich mediów, wśród skradzionych przedmiotów są piłki oraz buty. Piłkarze do Kansas City mają dotrzeć w sobotę, a pierwszy trening mają zaplanowany na niedzielę.

Mundial 2026. Infantino naraził się Włochom. Niefortunny żart szefa FIFA
Mundial 2026. Infantino naraził się Włochom. Niefortunny żart szefa FIFA

Anglia trafiła do grupy L i pierwszy mecz rozegra dopiero 17 czerwca. Jej rywalem będzie Chorwacja. 23 czerwca zmierzy się z Ghaną, a cztery dni później z Panamą.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: piłka nożnakradzieżmundial 2026reprezentacja
Powiązane
Mundial 2026. Larin zaliczył "wejście smoka". Uratował Kanadę przed porażką
Mundial 2026. Larin zaliczył "wejście smoka". Uratował Kanadę przed porażką
Mundial 2026. Cucurella wytatuuje sobie portret trenera. Jest jeden warunek
Mundial 2026. Cucurella wytatuuje sobie portret trenera. Jest jeden warunek
Mundial 2026. Mistrzostwa świata w piłce nożnej pobiją rekord emisji CO2
Mundial 2026. Mistrzostwa świata w piłce nożnej pobiją rekord emisji CO2
oprac. Michał Ignasiewicz
Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraMundial 2026. Reprezentacja Anglii okradziona. Złodzieje zabrali buty i piłki »
Zobacz
|
Nowy Mercedes GLC wnętrze cena
Kupują nowego Mercedesa w ciemno. Takie auta zdarzają się raz na 140 lat
Wysyp grzybów w czerwcu 2026. Gdzie jest teraz wysyp grzybów w Polsce?
Wysyp grzybów w czerwcu 2026. Gdzie jest teraz wysyp grzybów w Polsce?
14.06.2026 r. - to niedziela otwartych sklepów i zakupów na ostatnią chwilę czy niedziela objęta zakazem handlu
Niedziela handlowa 14.06.2026 roku - handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte dziś, w niedzielę 14 czerwca czy tylko Żabka?
Nowy czerwony samochód elektryczny Volkswagen ID. Polo sfotografowany od przodu podczas oficjalnej premiery, widoczne nowoczesne reflektory LED i czarne felgi
Koncern odleciał z ceną i stylem. Oto nowe auto dla ludu, kosztuje znacznie mniej niż rywale
Przyjemny quiz na sobotę i niedzielę. Masz 10/10 zanim wystygnie kawa
Przyjemny quiz na sobotę i niedzielę. Masz 10/10 zanim wystygnie kawa
PRL
Trudny quiz o PRL. Każdy 60 latek trafi 10/10. 70 proc. młodszych nie zaliczy testu
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj