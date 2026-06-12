Mundial 2026. Cucurella wytatuuje sobie portret trenera. Jest jeden warunek

Cucurella wytatuuje sobie trenera na bicepsie

27-letni zawodnik Chelsea Londyn ma już tatuaże na lewym ramieniu i plecach, a w rozmowie z Radiem Cope podjął kolejne zobowiązanie. W przypadku zdobycia tytułu mistrza świata przez Hiszpanów wytatuuje sobie na bicepsie podobiznę trenera Luisa de la Fuente. Zrobiłbym sobie mały tatuaż z portretem selekcjonera - powiedział Cucurella.

To nie pierwsza deklaracja hiszpańskiego piłkarza związana z ewentualnym sportowym sukcesem. Przed mistrzostwami Europy w 2024 roku ogłosił, że w przypadku zwycięstwa przefarbuje swoje bujne kręcone włosy na rudo i tak zrobił (choć odcień był bardziej czerwony jak kolor na fladze narodowej), gdyż Hiszpania została najlepszą drużyną Starego Kontynentu. Teraz wskazał, że mistrzostwa świata są ważniejsze, więc potencjalny triumf byłby nawet wart tatuażu.

Republiką Zielonego Przylądka pierwszym rywalem Hiszpanów

Hiszpania, która wygrała mundial w RPA w 2010 roku, rozpocznie udział w turnieju za oceanem w poniedziałek od meczu z całkowitym nowicjuszem - Republiką Zielonego Przylądka. Później w grupie H zmierzy się również z Arabią Saudyjską i Urugwajem.