Dziennik Gazeta Prawana logo

Mundial 2026. Cucurella wytatuuje sobie portret trenera. Jest jeden warunek

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 17:38
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Mundial 2026. Cucurella wytatuuje sobie portret trenera. Jest jeden warunek
Mundial 2026. Cucurella wytatuuje sobie portret trenera. Jest jeden warunek/Shutterstock
Jedni tatuują sobie na podobizny żon lub dzieci. Drudzy decydują się uwiecznić na swoim ciele ukochane zwierzę. Natomiast Obrońca piłkarskiej reprezentacji Hiszpanii, Marc Cucurella zapowiedział, że wytatuuje sobie portret selekcjonera narodowej drużyny, ale musi spełnić się jeden warunek.

Cucurella wytatuuje sobie trenera na bicepsie

27-letni zawodnik Chelsea Londyn ma już tatuaże na lewym ramieniu i plecach, a w rozmowie z Radiem Cope podjął kolejne zobowiązanie. W przypadku zdobycia tytułu mistrza świata przez Hiszpanów wytatuuje sobie na bicepsie podobiznę trenera Luisa de la Fuente. Zrobiłbym sobie mały tatuaż z portretem selekcjonera - powiedział Cucurella.

To nie pierwsza deklaracja hiszpańskiego piłkarza związana z ewentualnym sportowym sukcesem. Przed mistrzostwami Europy w 2024 roku ogłosił, że w przypadku zwycięstwa przefarbuje swoje bujne kręcone włosy na rudo i tak zrobił (choć odcień był bardziej czerwony jak kolor na fladze narodowej), gdyż Hiszpania została najlepszą drużyną Starego Kontynentu. Teraz wskazał, że mistrzostwa świata są ważniejsze, więc potencjalny triumf byłby nawet wart tatuażu.

Republiką Zielonego Przylądka pierwszym rywalem Hiszpanów

Hiszpania, która wygrała mundial w RPA w 2010 roku, rozpocznie udział w turnieju za oceanem w poniedziałek od meczu z całkowitym nowicjuszem - Republiką Zielonego Przylądka. Później w grupie H zmierzy się również z Arabią Saudyjską i Urugwajem.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: piłka nożnamundial 2026tatuażMarc Cucurella
Powiązane
Mundial 2026. Mistrzostwa świata w piłce nożnej pobiją rekord emisji CO2
Mundial 2026. Mistrzostwa świata w piłce nożnej pobiją rekord emisji CO2
Mundial 2026. Słynny trener ocenił mecz otwarcia. "Był po prostu słaby"
Mundial 2026. Słynny trener ocenił mecz otwarcia. "Był po prostu słaby"
Mundial 2026. Córka natchnęła bramkarza Korei Południowej przed meczem z Czechami
Mundial 2026. Córka natchnęła bramkarza Korei Południowej przed meczem z Czechami
oprac. Michał Ignasiewicz
Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraMundial 2026. Cucurella wytatuuje sobie portret trenera. Jest jeden warunek »
Zobacz
|
Policja kontroluje kierowcę
Trudny quiz dla dobrych kierowców. Na 6. pytaniu odpada większość
Seniorzy powinni sięgać po ten owoc regularnie. Poprawia pracę jelit i wzmacnia serce
Seniorzy powinni sięgać po ten owoc regularnie. Poprawia pracę jelit i wzmacnia serce
GAC Emzoom
Tak wygląda nowy hit dla polskiej rodziny. Ma silnik 1.5 i przestronne wnętrze. Ile kosztuje?
Beata Szydło
Emerytura byłej premier Beaty Szydło robi wrażenie. Tyle wpływa na jej konto
Tankowanie samochodu benzyną na stacji Orlen
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 11 czerwca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Oto najnowsze zestawienie
Wnętrze chińskiego samochodu marki Chery Tiggo 8 PHEV z dużym centralnym ekranem multimedialnym i skórzaną kierownicą
Mechanik prześwietlił MG, BYD, Omodę, Jaecoo i Chery. Prawda o naprawach i częściach do chińskich samochodów
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj