Mundial 2026. Słynny trener ocenił mecz otwarcia. "Był po prostu słaby"

Klopp nie wystawił dobrej oceny obu zespołom

Mecz otwarcia na Estadio Azteca drużyna RPA kończyła w dziewiątkę, a Meksykanie - w 10. RPA przez cały mecz w ogóle nie weszła w taki rytm, w którym można być naprawdę agresywnym. Kiedy byli agresywni, spóźniali się i dostawali kartki albo byli ogrywani - ocenił Klopp po meczu w studiu MagentaTV na Estadio Azteca.

Zdaniem byłego trenera Liverpoolu zawody były "po prostu słabe taktycznie", a bez poprawy gry obie reprezentacje mogą w kolejnych spotkaniach mierzyć się z problemami. Niemiec uznał, że obie drużyny nie były wystarczająco kompaktowe, a odległości między zawodnikami były zbyt duże.