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Mundial 2026. Słynny trener ocenił mecz otwarcia. "Był po prostu słaby"

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 12:50
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Mundial 2026. Słynny trener ocenił mecz otwarcia. "Był po prostu słaby"
Mundial 2026. Słynny trener ocenił mecz otwarcia. "Był po prostu słaby"/PAP/EPA
W meczu otwarcia mundialu Meksyk pokonał Republikę Południowej Afryki 2:0. Pierwsze spotkanie ocenił Juergen Klopp. Niemiec delikatnie mówiąc nie wystawił dobrej oceny. "Taktycznie było to po prostu słabe spotkanie w wykonaniu obu drużyn" - powiedział słynny trener. Jego zdaniem, oba zespoły w dalszej fazie mogą mieć problemy, jeśli nie poprawią gry.

Klopp nie wystawił dobrej oceny obu zespołom

Mecz otwarcia na Estadio Azteca drużyna RPA kończyła w dziewiątkę, a Meksykanie - w 10. RPA przez cały mecz w ogóle nie weszła w taki rytm, w którym można być naprawdę agresywnym. Kiedy byli agresywni, spóźniali się i dostawali kartki albo byli ogrywani - ocenił Klopp po meczu w studiu MagentaTV na Estadio Azteca.

Zdaniem byłego trenera Liverpoolu zawody były "po prostu słabe taktycznie", a bez poprawy gry obie reprezentacje mogą w kolejnych spotkaniach mierzyć się z problemami. Niemiec uznał, że obie drużyny nie były wystarczająco kompaktowe, a odległości między zawodnikami były zbyt duże.

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Źródło PAP
Tematy: piłka nożnamistrzostwa światamundial 2026Juergen Klopp
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