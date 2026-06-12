Mundial 2026. Comeback Korei Południowej. Nieuznany gol dla Czechów

Trener Czechów kilku dniowym rekordzistą

Piłkarska reprezentacja Czech, która wywalczyła awans w marcowych barażach po dwukrotnym triumfie w rzutach karnych (w półfinale z Irlandią, w finale z Danią), wystąpiła na mundialu po 20-letniej przerwie.

Mecz z "etatowym" uczestnikiem tego turnieju - Koreą Południową - był szczególny dla selekcjonera Czechów. Miroslav Koubek został w wieku 74 lat i 283 dni najstarszym szkoleniowcem w historii MŚ. Rekordzistą... nie będzie jednak zbyt długo. 14 czerwca, gdy Curacao zmierzy się z Niemcami, palmę pierwszeństwa przejmie 78-letni szkoleniowiec debiutanta - Holender Dick Advocaat.

Czesi strzelili gola po wrzucie piłki z autu

Pierwsza połowa meczu w Guadalajarze nie przyniosła emocji. Zgodnie z przewidywaniami, nieco lepsze wrażenie sprawiali Koreańczycy, którzy lepiej czuli się w trudnych warunkach. Byli aktywniejsi, bardziej ruchliwi, z czego zresztą słyną w futbolu, ale w tej części gry nie przełożyło się to jeszcze na efekty bramkowe. Kilka razy próbował m.in. najsłynniejszy piłkarz tej reprezentacji, prawie 34-letni Heungmin Son, była gwiazda Tottenhamu Hotspur, a obecnie Los Angeles FC.

Wydawało się, że swoją przewagę piłkarze z Azji potwierdzą w drugiej połowie. I tak się stało, lecz najpierw z gola dość niespodziewanie cieszyli się Czesi. W 59. minucie po dalekim wyrzucie piłki z autu przez Vladimira Coufala najwyżej wyskoczył przed bramką Ladislav Krejci i mocnym uderzeniem głową nie dał szans golkiperowi rywali.

NIE MA TO JAK WYRZUT PIŁKI Z AUTU 🫡



Tak Czesi wyszli na prowadzenie... Nie cieszyli się jednak długo. Osiem minut później Korea Południowa wyrównała.



Robi nam się meczycho 😍



🔴 📲 OGLĄDAJ #KORCZE ▶️ https://t.co/OIuBjx5AO8 pic.twitter.com/cIFGVaNSf7 — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 12, 2026

Koreańczycy w 13 minut zdobyli dwie bramki

Taki obrót sprawy podziałał na Koreańczyków bardzo mobilizująco. Już osiem minut później wyrównał sprytnym strzałem pomocnik Feyenoordu Rotterdam Inbeom Hwang.

W 77. minucie Czesi po raz kolejny potwierdzili, że mają świetnie opanowane stałe fragmenty gry - do siatki trafił głową Tomas Soucek, ale ten gol nie mógł zostać uznany z powodu spalonego.

Chwilę później, po szybkiej akcji po drugiej strony boiska, zwycięstwo reprezentacji Korei Południowej zapewnił napastnik Besiktasu Stambuł Hyeongyu Oh.

Komplet punktów dla KOREI POŁUDNIOWEJ 💪



Tak się robi comeback 👏 pic.twitter.com/WWcoMbsB0g — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 12, 2026

Czesi do końca dążyli do zmiany niekorzystnego wyniku, w doliczonym czasie gry stworzyli dwie sytuacje, lecz nie zdołali doprowadzić do wyrównania.

Meksyk pokonał RPA w meczu otwarcia

We wcześniejszym meczu grupy A, rozegranym na Estadio Azteca, Meksyk pokonał RPA 2:0. Właśnie zwycięzcy spotkań 1. kolejki zmierzą się ze sobą 19 czerwca (w nocy polskiego czasu) w starciu, które być może wyłoni zwycięzcę tej grupy.

W tegorocznych mistrzostwach świata odbędą się łącznie 104 mecze. Ich gospodarzami jest 16 miast: 11 w USA, trzy w Meksyku i dwa w Kanadzie. Finał zaplanowano na 19 lipca w East Rutherford koło Nowego Jorku.

W mundialu nie bierze udziału reprezentacja Polski, wyeliminowana w finale baraży przez Szwecję. Biało-czerwonych poprzednio zabrakło w finałach MŚ w 2014 roku.