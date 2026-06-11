Mundial 2026. Zlatan Ibrahimovic zarobi fortunę za bycie sobą

Ibrahimovic bez cenzury

Tuż przez rozpoczęciem MŚ Ibrahimovic wystąpił jako gość specjalny w telewizyjnym talk show "Jimmy Kimmel Live". Obok niego komentatorami stacji podczas mundialu będą byłe gwiazdy futbolu, m.in. Francuz Thierry Henry i Amerykanin Alexi Lalas.

Jestem jedynym komentatorem pracującym bez scenariusza i jakiejkolwiek cenzury. Moim zadaniem jest mówić to, co myślę, bez ogródek. Za to mi płacą i to bardzo dużo. Ja nie jestem tani. Zapłacili za Zlatana i ja im go dam w całym majestacie i bez żadnych filtrów - powiedział piłkarz dziennikowi "Aftonbladet.

Ibrahimovic w USA strzelił 52 gole

Ibrahimovic jest bardzo popularny w USA, gdzie w latach 2018-2019 grał w Los Angeles Galaxy. W 76 meczach strzelił 52 bramki i otrzymał kilka nagród ligi MLS.

Uważany za najlepszego piłkarza w historii Szwecji Ibrahimovic grał w takich klubach jak Malmoe FF, Ajax Amsterdam, Juventus Turyn, Inter Mediolan, AC Milan, FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester United i Los Angeles Galaxy.

Karierę zakończył w czerwcu 2023 w barwach AC Milan. W reprezentacji Szwecji rozegrał 122 mecze strzelając 62 bramki.