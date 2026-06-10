Mundial 2026. Shakira największą gwiazdą ceremonii otwarcia mistrzostw świata

Trzy ceremonie otwarcia mundialu

Podczas tegorocznego mundialu zostaną zorganizowane oddzielne ceremonie otwarcia przed pierwszym meczem w każdym z trzech krajów-gospodarzy: Meksyku, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

W stolicy Meksyku pierwszego dnia imprezy Shakira i Burna Boy wykonają utwór "Dai Dai", oficjalną piosenkę turnieju. Hymn Meksyku zaśpiewa Alejandro Fernande, natomiast hymn RPA - Tyla. Wystąpią tam również Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Angeles Azules i Mana.

Podczas meksykańskiej ceremonii nie zabraknie innych znanych twarzy. Kibiców przywita ambasadorka turnieju, meksykańska gwiazda filmowa Salma Hayek, której wystąpienie będzie "celebrować jednoczącego ducha piłki nożnej na arenie międzynarodowej".

Uroczystości związane z mistrzostwami świata FIFA 2026 w Meksyku będą świętem piłki nożnej, muzyki i kultury. Zainaugurują one największy w historii mundial - można przeczytać w komunikacie FIFA.

Dan + Shay wykona hymn USA

Alanis Morissette wykona hymn Kanady w piątek w Toronto przed meczem reprezentacji tego kraju z Bośnią i Hercegowiną. Aleksandar Gajić zaśpiewa hymn drużyny gości. Podczas kanadyjskiej ceremonii otwarcia wystąpią również Michael Buble, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream oraz William Prince. W Toronto kibiców przywita ambasador imprezy, kanadyjski aktor i komik Will Arnett.

Tego samego dnia amerykańska gwiazda muzyki pop Katy Perry, a także LISA, Rema, Anitta i Future wystąpią w Los Angeles przed meczem USA z Paragwajem. Hymn gospodarzy zaśpiewa zespół Dan + Shay, natomiast hymn Paragwaju wykona Purahei Soul.

Amerykańskim ambasadorem mundialu jest aktor i komik Jason Sudeikis, który przywita kibiców podczas uroczystości "pełnej energii, odzwierciedlającej skalę, ambicje i wpływ kulturowy mistrzostw świata FIFA 2026".

Trzy koncerty są przygotowywane przez włoskiego producenta Marco Balicha, który stał za ceremonią otwarcia tegorocznych Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.