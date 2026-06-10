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Messi wrócił i od razu trafił. Argentyna gotowa na obronę mistrzowskiego tytułu

dzisiaj, 10:06
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Messi wrócił i od razu trafił. Argentyna gotowa na obronę mistrzowskiego tytułu
Messi wrócił i od razu trafił. Argentyna gotowa na obronę mistrzowskiego tytułu/Shutterstock
Reprezentacja Argentyny udanie zakończyła przygotowania do piłkarskich mistrzostw świata. Obrońcy tytułu pokonali Islandię 3:0 w swoim ostatnim meczu kontrolnym przed rozpoczęciem mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. Największym wydarzeniem spotkania był powrót Lionela Messiego, który po wejściu na boisko wpisał się na listę strzelców.

Argentyna wygrywa. Messi wraca z golem

Kapitan „Albicelestes”, oszczędzany w ostatnich tygodniach z powodu problemów mięśniowych, pojawił się na murawie w 70. minucie meczu rozgrywanego w Auburn. Zaledwie dwie minuty później wykorzystał rzut karny, podwyższając prowadzenie swojej drużyny na 2:0.

Dla niemal 39-letniego gwiazdora było to już 117. trafienie w 199. występie w narodowych barwach. Argentyńczycy objęli prowadzenie już w 8. minucie za sprawą Valentina Barco. Wynik spotkania w końcówce ustalił Thiago Almada.

W ekipie Islandii epizod zaliczył zawodnik Lecha Poznań Gisli Thordarson, który pojawił się na boisku na ostatnie sześć minut.

Argentyna, mistrz świata z 1978, 1986 i 2022 roku, rozpocznie tegoroczny mundial 16 czerwca meczem przeciwko Algierii. Dla zespołu prowadzonego przez Lionela Scaloniego będzie to pierwszy krok w drodze do obrony tytułu zdobytego cztery lata temu.

Messi drugi. Liderem Cristiano Ronaldo

Lionel Messi zdobył 117. bramkę dla reprezentacji. Piłkarz zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji wszech czasów strzelców w drużynach narodowych. Liderem jest Portugalczyk Cristiano Ronaldo - 143 gole.

Szósty, ex aequo z Malezyjczykiem Mokhtarem Daharim, jest Robert Lewandowski - 89.

Piłkarze z największą liczbą goli w reprezentacji (* - wciąż aktywni):

143 - Cristiano Ronaldo (Portugalia)*

117 - Lionel Messi (Argentyna)*

108 - Ali Daei (Iran) 1993-2006

95 - Sunil Chhetri (Indie)*

90 - Romelu Lukaku (Belgia)*

89 - Mokhtar Dahari (Malezja) 1972-85

- Robert Lewandowski (Polska)*

85 - Ali Mabkhout (Zjednoczone Emiraty Arabskie)*

84 - Ferenc Puskas (Węgry/Hiszpania) 1945-56

79 - Godfrey Chitalu (Zambia) 1968-80

Neymar (Brazylia)*

Harry Kane (Anglia)*

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Źródło PAP
Tematy: Lionel MessiArgentynamundial 2026
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