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Jose Mourinho wraca do Realu Madryt. Wiadomo, kiedy poprowadzi pierwszy trening

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 21:32
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Jose Mourinho wraca do Realu Madryt. Wiadomo, kiedy poprowadzi pierwszy trening
Jose Mourinho wraca do Realu Madryt. Wiadomo, kiedy poprowadzi pierwszy trening/Shutterstock
Jose Mourinho trenerem Realu Madryt. Portugalskie i hiszpańskie media ustaliły, ze słynny szkoleniowiec w środę rano poprowadzi pierwszy trening z "Królewskimi". Dla 63-latka jest to powrót na Santiago Bernabeu. Poprzednio klub ze stolicy Hiszpanii prowadził w latach 2010-2013.

Mourinho zastąpi Arbeloę

Lizbońska telewizja CMTV oraz hiszpańskie gazety "AS" i "Marca" ustaliły, że Mourinho dotrze do Madrytu we wtorek wieczorem. Wcześniej władze Realu potwierdziły zwolnienie dotychczasowego trenera "Królewskich" Alvaro Arbeoli.

Jose Mourinho ma w środę rano poprowadzić pierwszy trening w ośrodku szkoleniowym Realu Madryt w Valdebebas. Według ustaleń portugalskich mediów, wśród nowych członków sztabu szkoleniowego Jose Mourinho może być były obrońca Realu Madryt i reprezentacji Portugalii Pepe.

Real zapłaci Benfice za Mourinho

Lizbońska telewizja Sport TV przypomina, że rozpoczęcie pracy przez Mourinho było ogłoszone już kilka tygodni temu, ale zostało uzależnione od wygrania w niedzielę wyborów na prezesa przez Florentino Pereza. Real, jak podała lizbońska telewizja SIC, zgodził się pokryć wartość 15 mln euro odstępnego za przejście Mourinho do zespołu "Królewskich". Portugalczyk miał pracować z Benficą do czerwca 2027 r., ale nie odniósł żadnych sukcesów z "Orłami".

Portugalscy komentatorzy przypominają, że Mourinho, który został trenerem Benfiki we wrześniu 2025 r., nie zdobył z nią w tym sezonie żadnego trofeum. Zamieszanie medialne wokół jego osoby związane z przejściem do Realu Madryt określili mianem "telenoweli" lub "przeciągającego się teatru".

Mourinho po 13 latach wraca do Realu

Część komentatorów twierdzi, że pokładane w Mourinho nadzieje na przywrócenie świetności "Królewskich", mogą być na wyrost. Przypominają, że także kończący się sezon nie należał do najlepszych w wykonaniu Realu Madryt. Stołeczny zespół uplasował się na drugim miejscu za FC Barceloną w rozgrywkach ligowych w Hiszpanii. Ironicznie twierdzą, że Mourinho i Real w sezonie 2025-26 "byli do siebie podobni" w bezskutecznej walce o jakiekolwiek trofeum.

Mourinho był już w przeszłości trenerem "Królewskich". Portugalczyk prowadził Real Madryt w latach 2010-2013. Ze stołecznym klubem sięgnął po Puchar Króla w 2011 r., mistrzostwo Hiszpanii w sezonie 2011-12, a także po Superpuchar w 2012 r.

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Źródło PAP
Tematy: piłka nożnareal madryttrenerJose Mourinho
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oprac. Michał Ignasiewicz
Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
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