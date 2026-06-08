Real Madryt sprzedaje papieskie koszulki. 195 euro za trykot z napisem "Leon XIV"

Prezes Realu wręczy papieżowi koszulkę

Dzień po zwycięstwie w wyborach prezes Realu Florentino Perez wręczy papieżowi koszulkę z jego imieniem podczas spotkania na stadionie Santiago Bernabeu z madrycką wspólnotą diecezjalną. To jedno z głównych wydarzeń wizyty papieża w Hiszpanii, która potrwa do 12 czerwca.

Chciałbym powitać Leona XIV w Hiszpanii. W samolocie, którym przyleciał z Rzymu, powiedział, że jest kibicem Realu Madryt. To jest dla nas powód do dumy. Witamy, Wasza Świątobliwość - powiedział Perez w sobotę, gdy trwała jeszcze kampania wyborcza i walka o stanowisko prezesa Realu.

Perez nawiązał do wypowiedzi Roberta Prevosta, wygłoszonej podczas lotu do Hiszpanii. Stwierdził w niej, że chociaż papież "należy do wszystkich drużyn", sam jest „kibicem Realu Madryt”.

Do koszulki można dokupić spodenki i getry

W witrynach sklepowych postawiono manekiny, aby zaprezentować koszulkę z napisem "Leon" na górnej części pleców i numerem "XIV". Koszulka kosztuje 195 euro, z możliwością dokupienia spodenek (55 euro) i getrów (25 euro).

Santiago Bernabeu drugi raz będzie gospodarzem wydarzenia z udziałem papieża. W listopadzie 1982 roku na stadionie Realu był Jan Paweł II.