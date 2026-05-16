Dziennik Gazeta Prawana logo

Jose Mourinho o krok od powrotu do Madrytu. Na 99,9 procent zostanie trenerem Realu

oprac. Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 11:59
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Jose Mourinho o krok od powrotu do Madrytu. Na 99,9 procent zostanie trenerem Realu
Jose Mourinho o krok od powrotu do Madrytu. Na 99,9 procent zostanie trenerem Realu/Shutterstock
To już niemal pewne. Tak przynajmniej twierdza media. Jose Mourinho "na 99,9 procent" ponownie zostanie trenerem Realu Madryt. "The Special One" postanowił nie przedłużać kontraktu z Benficą Lizbona i wkrótce podpisze umowę z klubem ze stolicy Hiszpanii.

Mourinho nie przedłuży umowy z Benficą

Na piątkowej konferencji prasowej Mourinho zapewnił, że nikt z Realu się z nim w tej sprawie nie kontaktował. Dodał, że w środę została mu przedstawiona oferta przedłużenia kontraktu z Benficą, obowiązującego do czerwca 2027 roku. Przekazano ją mojemu agentowi, ja sam nie chciałem jej widzieć, analizować - dodał.

Lewandowski w FC Porto? Prezes portugalskiego klubu stawia sprawę jasno
Lewandowski w FC Porto? Prezes portugalskiego klubu stawia sprawę jasno

Portugalska "A Bola" doniosła jednak, że decyzja - odmowna - została już podjęta.

Mourinho prowadził już "Królewskich" w latach 2010-2013. Wywalczył z nimi mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Hiszpanii, ale odchodził w niełasce i w konflikcie z legendarnym bramkarzem zespołu Ikerem Casillasem. Sezon 2012/13, ostatni w tej roli, nazwał "najgorszym w karierze".

Niektóre kluby mnie kochają (...). W Hiszpanii jest inaczej, niektórzy ludzie mnie nienawidzą, nawet wielu z was w tej sali - zwrócił się do dziennikarzy na konferencji prasowej po odpadnięciu w półfinale Ligi Mistrzów z Borussią Dortmund.

Mourinho faworytem prezesa Realu

Mourinho to jeden z najbardziej utytułowanych trenerów w historii. Największe sukcesy osiągał z Chelsea Londyn, gdzie pracował dwukrotnie, a także z Interem Mediolan i FC Porto. Dwa razy triumfował w Lidze Mistrzów, ale może też pochwalić się wyjątkowym "europejskim hat-trickiem", bo ma też w dorobku zwycięstwa w Lidze Europy z Manchesterem United oraz Lidze Konferencji z AS Roma.

Ówczesny i obecny prezes Realu Florentino Perez już ponad dekadę temu mówił o Portugalczyku, że jest najlepszym trenerem piłkarskim na świecie. Według mediów, to on jest najbardziej zainteresowany ponownym sprowadzeniem Mourinho do klubu, jednak nie jest pewne, że sam Perez pozostanie na stanowisku.

Alonso i Arbeloa nie sprawdzili się w Realu

Po fatalnym sezonie, drugim z rzędu bez żadnego trofeum, i z napiętą sytuacją w piłkarskiej szatni Real oficjalnie ogłosił w czwartek wybory na prezesa. Coraz częściej pojawiają się głosy kwestionujące przywództwo Pereza.

Kandydatury można zgłaszać do 23 maja, a data i miejsce głosowania wśród około 100 tys. "socios", czyli zrzeszonych członków klubu, zostaną podane, jeśli ogłoszona zostanie więcej niż jedna kandydatura. Obecnie trenerem Realu jest Alvaro Arbeloa, który zmienił zwolnionego w styczniu Xabiego Alonso.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: real madryttrenerJose MourinhoMourinho
Powiązane
Korona Kielce nie poznała się na jego talencie. Sporting Lizbona właśnie zapłacił za niego 30 mln euro
Korona Kielce nie poznała się na jego talencie. Sporting Lizbona właśnie zapłacił za niego 30 mln euro
Lewandowski dostał niemoralną propozycję. 90 milionów euro leży na stole
Lewandowski dostał niemoralną propozycję. 90 milionów euro leży na stole
Manchester City goni Arsenal. Wyścig o mistrzostwo Anglii trwa
Manchester City goni Arsenal. Wyścig o mistrzostwo Anglii trwa
Piłkarze Paris Saint-Germain mistrzami Francji. Piąty raz z rzędu i 14. w historii
Piłkarze Paris Saint-Germain mistrzami Francji. Piąty raz z rzędu i 14. w historii
Lewandowski i Szczęsny w pierwszym składzie. Barcelona w trybie wakacyjnym przegrała z Alaves
Lewandowski i Szczęsny w pierwszym składzie. Barcelona w trybie wakacyjnym przegrała z Alaves
oprac. Michał Ignasiewicz
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraJose Mourinho o krok od powrotu do Madrytu. Na 99,9 procent zostanie trenerem Realu »
Zobacz
|
Badanie techniczne pojazdu na stacji kontroli pojazdów SKP. Diagnosta samochodowy w kanale sprawdza stan podwozia i układu wydechowego pod samochodem Volkswagen Touran. Nowe przepisy i procedury przeglądów aut w 2026 roku
Nowe badanie auta od maja 2026. UE: Diagnosta sprawdzi jedną rzecz i nie podbije dowodu
Fiat 126p quiz o samochodach z PRL
Bardzo trudny test wiedzy o autach z PRL. Mało kto przechodzi 6. pytanie
poltechnika, studia, kadry
Po tych kierunkach pensja jak marzenie. Nawet 21 985 zł już po roku
April,15,,2026,,Vienna,,Austria.,Eurovision,Song,Contest,2026,Promotional
Eurowizja 2026. Kiedy i gdzie oglądać? Jako która wystąpi Alicja Szemplińska?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj