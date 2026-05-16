Jose Mourinho o krok od powrotu do Madrytu. Na 99,9 procent zostanie trenerem Realu

Mourinho nie przedłuży umowy z Benficą

Na piątkowej konferencji prasowej Mourinho zapewnił, że nikt z Realu się z nim w tej sprawie nie kontaktował. Dodał, że w środę została mu przedstawiona oferta przedłużenia kontraktu z Benficą, obowiązującego do czerwca 2027 roku. Przekazano ją mojemu agentowi, ja sam nie chciałem jej widzieć, analizować - dodał.

Portugalska "A Bola" doniosła jednak, że decyzja - odmowna - została już podjęta.

Mourinho prowadził już "Królewskich" w latach 2010-2013. Wywalczył z nimi mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Hiszpanii, ale odchodził w niełasce i w konflikcie z legendarnym bramkarzem zespołu Ikerem Casillasem. Sezon 2012/13, ostatni w tej roli, nazwał "najgorszym w karierze".

Niektóre kluby mnie kochają (...). W Hiszpanii jest inaczej, niektórzy ludzie mnie nienawidzą, nawet wielu z was w tej sali - zwrócił się do dziennikarzy na konferencji prasowej po odpadnięciu w półfinale Ligi Mistrzów z Borussią Dortmund.

Mourinho faworytem prezesa Realu

Mourinho to jeden z najbardziej utytułowanych trenerów w historii. Największe sukcesy osiągał z Chelsea Londyn, gdzie pracował dwukrotnie, a także z Interem Mediolan i FC Porto. Dwa razy triumfował w Lidze Mistrzów, ale może też pochwalić się wyjątkowym "europejskim hat-trickiem", bo ma też w dorobku zwycięstwa w Lidze Europy z Manchesterem United oraz Lidze Konferencji z AS Roma.

Ówczesny i obecny prezes Realu Florentino Perez już ponad dekadę temu mówił o Portugalczyku, że jest najlepszym trenerem piłkarskim na świecie. Według mediów, to on jest najbardziej zainteresowany ponownym sprowadzeniem Mourinho do klubu, jednak nie jest pewne, że sam Perez pozostanie na stanowisku.

Alonso i Arbeloa nie sprawdzili się w Realu

Po fatalnym sezonie, drugim z rzędu bez żadnego trofeum, i z napiętą sytuacją w piłkarskiej szatni Real oficjalnie ogłosił w czwartek wybory na prezesa. Coraz częściej pojawiają się głosy kwestionujące przywództwo Pereza.

Kandydatury można zgłaszać do 23 maja, a data i miejsce głosowania wśród około 100 tys. "socios", czyli zrzeszonych członków klubu, zostaną podane, jeśli ogłoszona zostanie więcej niż jedna kandydatura. Obecnie trenerem Realu jest Alvaro Arbeloa, który zmienił zwolnionego w styczniu Xabiego Alonso.