Dziennik Gazeta Prawana logo

Korona Kielce nie poznała się na jego talencie. Sporting Lizbona właśnie zapłacił za niego 30 mln euro

Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 16:06
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Korona Kielce nie poznała się na jego talencie. Sporting Lizbona właśnie zapłacił za niego 30 mln euro
Korona Kielce nie poznała się na jego talencie. Sporting Lizbona właśnie zapłacił za niego 30 mln euro/Shutterstock
Rodrigo Zalazar w sezonie 2019/20 grał w barwach Korony Kielce i był kompletnie anonimowym piłkarzem. Po upływie sześciu lat Urugwajczyk stał się bohaterem głośnego transferu. Za 30 milionów euro przeprowadził się ze Sportingu Braga do Sportingu Lizbona.

Salazar w Koronie zagrał tylko 9 razy

Zalazar do zespołu z Kielc był wypożyczony z Eintrachtu Frankfurt. 20-letni wówczas pomocnik w Koronie rozegrał tylko dziewięć spotkań, z czego cztery rozpoczął w podstawowym składzie. Urugwajczyk nikogo nie oczarował swoimi występami i nikt też nie dojrzał w nim drzemiącego talentu. W efekcie w trakcie przerwy w rozgrywkach spowodowanej pandemią koronawirusa Korona rozwiązała z nim kontrakt.

Po nieudanej przygodzie w Polsce Salazar wrócił do Niemiec. Grał na poziomie 2. Bundesligi w St. Pauli i Schalke Gelsenkirchen. Z tego drugiego klubu za 6 mln euro przeniósł się do Sportingu Braga. W tym klubie 26-letni obecnie zawodnik spędził trzy sezony. W ostatnim z nich, który właśnie dobiega końca strzelił aż 22 gole.

Sporting na transfer Salazara wyda 30 mln euro

Salazar swoją świetną dyspozycję zapracował na kolejny transfer. Według doniesień portugalskich mediów Urugwajczyk za 30 mln euro przenosi się do Sportingu Lizbona.

PZPN namawia go na grę dla Polski. Ewentualny następca Lewandowskiego strzelił hat-tricka
PZPN namawia go na grę dla Polski. Ewentualny następca Lewandowskiego strzelił hat-tricka

Były gracz Korony przeszedł już testy medyczne w stolicy Portugalii i ustalił warunki kontraktu, który będzie obowiązywał aż do 2031 roku. Oficjalne ogłoszenie transferu ma nastąpić po zaplanowanym na 24 maja finale Pucharu Portugalii, w którym Sporting zmierzy się z Torreense.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: korona kielcetransferSporting Lizbonarodrigo zalazar
Powiązane
Manchester City goni Arsenal. Wyścig o mistrzostwo Anglii trwa
Manchester City goni Arsenal. Wyścig o mistrzostwo Anglii trwa
Piłkarze Paris Saint-Germain mistrzami Francji. Piąty raz z rzędu i 14. w historii
Piłkarze Paris Saint-Germain mistrzami Francji. Piąty raz z rzędu i 14. w historii
Lewandowski i Szczęsny w pierwszym składzie. Barcelona w trybie wakacyjnym przegrała z Alaves
Lewandowski i Szczęsny w pierwszym składzie. Barcelona w trybie wakacyjnym przegrała z Alaves
Messi najlepiej opłacanym piłkarzem w MLS. Jego pensja wzrosła ponad dwukrotnie
Messi najlepiej opłacanym piłkarzem w MLS. Jego pensja wzrosła ponad dwukrotnie
Real Madryt wietrzy szatnie. Dziewięciu piłkarzy na czarnej liście
Real Madryt wietrzy szatnie. Dziewięciu piłkarzy na czarnej liście
Lewandowski i Szczęsny na dachu autobusu. Tak świętowali mistrzostwo Hiszpanii
Lewandowski i Szczęsny na dachu autobusu. Tak świętowali mistrzostwo Hiszpanii
Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKorona Kielce nie poznała się na jego talencie. Sporting Lizbona właśnie zapłacił za niego 30 mln euro »
Zobacz
|
pieniądze, senior, banknoty
60 lat życia i 20 lat stażu pracy. ZUS wyliczył emeryturę. Ta kwota to zimny prysznic
Biały crossover Foxtron Bria na stoisku Pininfarina w Genewie, prototyp polskiego samochodu elektrycznego, inwestycja ElectroMobility Poland w Jaworznie
Dali 4,5 miliarda na polski samochód. Takie SUV-y powstaną w Jaworznie zamiast Izery
Lupita Nyong'o
Kontrowersje wokół czarnej Heleny. Historyk: Jeśli mamy być dosłowni, to Odys był "czarny"
Nowe Suzuki e Vitara
Nowe Suzuki Vitara już w Polsce. Ceną rozjechała konkurencję. Ma 184 KM i 10 lat gwarancji
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Od czerwca nowy obowiązek dla każdego kierowcy. Klamka zapadła, za brak grozi mandat
Barbara Nowacka, Nowacka
Nowacka przekazała dobrą wiadomość dla uczniów. "Już nie może tak być"
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj