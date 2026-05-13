Messi najlepiej opłacanym piłkarzem w MLS. Jego pensja wzrosła ponad dwukrotnie

Messi na liście zarobków zostawił wszystkich daleko w tyle

Według danych opublikowanych przez związek zawodników ligi (MLSPA), które przedstawiają wysokość pensji zasadniczej i gwarantowane wynagrodzenia dla wszystkich piłkarzy, Messi wyprzedza gwiazdora Los Angeles FC, Son Heung-mina. Reprezentant Korei Płd. zarabia ponad 11 milionów dolarów.

Po dołączeniu do klubu z Florydy w 2023 roku, pensja podstawowa Messiego wynosiła 12 mln dolarów (10,23 mln euro), a po dodaniu premii wzrosła do 20,5 mln dolarów (17,47 mln euro). Z 29 golami i 19 asystami w 2025 roku, w grudniu pomógł klubowi zdobyć pierwszy mistrzowski tytuł.

Podium najlepiej opłacanych piłkarzy w MLS zamyka Argentyńczyk Rodrigo De Paul, kolega Messiego z Miami, z gwarantowaną pensją 9,6 mln dolarów. Były napastnik Bayernu Monachium Thomas Mueller, obecnie zawodnik Vancouver Whitecaps, zarabia ponad 5,1 miliona dolarów (4,35 miliona euro). Średnia gwarantowana pensja w MLS wynosi 688 816 dolarów. W sumie 133 zawodników zarabia co najmniej 1 mln dolarów.

Z nielicznej polskiej kolonii w MLS najlepiej opłacanym piłkarzem jest Mateusz Bogusz. Pięciokrotny reprezentant kraju zarabia w Houston Dynamo 2,52 mln dolarów.

Inter płaci najlepiej w MLS

Klub, w którym na co dzień gra Messi zdecydowanie wyprzedza pozostałe ligowe drużyny pod względem łącznej gwarantowanej kwoty wynagrodzeń. Inter osiągnął wynik 54,57 mln dolarów, czyli o 7,7 mln więcej niż rekord ligowy, który ustanowił dokładnie rok temu.

Na kolejnych miejscach w tym zestawieniu jest Los Angeles FC - 32,65 mln dolarów, a dalej plasują się Atlanta United z kwotą 27,88 mln dolarów, LA Galaxy z kwotą 26,43 mln dolarów oraz Vancouver Whitecaps - 24,56 mln dolarów. Klub z Kanady jest na sprzedaż i grozi mu przeniesienie.