Dziennik Gazeta Prawana logo

Messi najlepiej opłacanym piłkarzem w MLS. Jego pensja wzrosła ponad dwukrotnie

oprac. Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 11:32
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Messi najlepiej opłacanym piłkarzem w MLS. Jego pensja wzrosła ponad dwukrotnie
Messi najlepiej opłacanym piłkarzem w MLS. Jego pensja wzrosła ponad dwukrotnie/Shutterstock
28,3 mln dolarów - tyle za grę w barwach Interu Miami rocznie zarabia Lionel Messi. Argentyńczyk jest najlepiej opłacanym piłkarzem ligi MLS. W ciągu trzech lat pensja ośmiokrotnego zdobywcy Złotej Piłki wzrosła ponad dwukrotnie.

Messi na liście zarobków zostawił wszystkich daleko w tyle

Według danych opublikowanych przez związek zawodników ligi (MLSPA), które przedstawiają wysokość pensji zasadniczej i gwarantowane wynagrodzenia dla wszystkich piłkarzy, Messi wyprzedza gwiazdora Los Angeles FC, Son Heung-mina. Reprezentant Korei Płd. zarabia ponad 11 milionów dolarów.

Lionel Messi spotkał się w Białym Domu z Donaldem Trumpem [FOTO]
Lionel Messi spotkał się w Białym Domu z Donaldem Trumpem [FOTO]

Po dołączeniu do klubu z Florydy w 2023 roku, pensja podstawowa Messiego wynosiła 12 mln dolarów (10,23 mln euro), a po dodaniu premii wzrosła do 20,5 mln dolarów (17,47 mln euro). Z 29 golami i 19 asystami w 2025 roku, w grudniu pomógł klubowi zdobyć pierwszy mistrzowski tytuł.

Podium najlepiej opłacanych piłkarzy w MLS zamyka Argentyńczyk Rodrigo De Paul, kolega Messiego z Miami, z gwarantowaną pensją 9,6 mln dolarów. Były napastnik Bayernu Monachium Thomas Mueller, obecnie zawodnik Vancouver Whitecaps, zarabia ponad 5,1 miliona dolarów (4,35 miliona euro). Średnia gwarantowana pensja w MLS wynosi 688 816 dolarów. W sumie 133 zawodników zarabia co najmniej 1 mln dolarów.

Z nielicznej polskiej kolonii w MLS najlepiej opłacanym piłkarzem jest Mateusz Bogusz. Pięciokrotny reprezentant kraju zarabia w Houston Dynamo 2,52 mln dolarów.

Inter płaci najlepiej w MLS

Klub, w którym na co dzień gra Messi zdecydowanie wyprzedza pozostałe ligowe drużyny pod względem łącznej gwarantowanej kwoty wynagrodzeń. Inter osiągnął wynik 54,57 mln dolarów, czyli o 7,7 mln więcej niż rekord ligowy, który ustanowił dokładnie rok temu.

Na kolejnych miejscach w tym zestawieniu jest Los Angeles FC - 32,65 mln dolarów, a dalej plasują się Atlanta United z kwotą 27,88 mln dolarów, LA Galaxy z kwotą 26,43 mln dolarów oraz Vancouver Whitecaps - 24,56 mln dolarów. Klub z Kanady jest na sprzedaż i grozi mu przeniesienie.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: zarobkiLionel Messiinter miamimls
Powiązane
Thiago Messi
Thiago Messi idzie w ślady ojca. Nie uwierzysz, ile goli strzelił w jednym meczu
Kosmiczny gol polskiej piłkarki. Z takich bramek słynie Lionel Messi
Kosmiczny gol polskiej piłkarki. Z takich bramek słynie Lionel Messi
Lionel Messi nie wybiera się na emeryturę. Argentyńczyk podjął ważną decyzję
Lionel Messi nie wybiera się na emeryturę. Argentyńczyk podjął ważną decyzję
Lionel Messi będzie miał pomnik w Barcelonie. Stanie przed Camp Nou
Lionel Messi będzie miał pomnik w Barcelonie. Stanie przed Camp Nou
Boniek wskazał najlepszego piłkarza w historii. To nie Messi, nie Ronaldo i nie Lewandowski
Boniek wskazał najlepszego piłkarza w historii. To nie Messi, nie Ronaldo i nie Lewandowski
Robert Lewandowski wyrównał rekord Lionela Messiego
Robert Lewandowski wyrównał rekord Lionela Messiego. Polak nadal pisze historię Ligi Mistrzów
oprac. Michał Ignasiewicz
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraMessi najlepiej opłacanym piłkarzem w MLS. Jego pensja wzrosła ponad dwukrotnie »
Zobacz
|
Wakacje 2026 zaczną się wcześniej. MEN podało oficjalną datę
MEN podało oficjalną datę. Wakacje 2026 zaczną się wcześniej
Jon Bernthal jako Frank Castle "Punisher"
Kultowy bohater powrócił w specjalnym godzinnym filmie. "Najmroczniejsza wersja"
Osoba robiąca smartfonem zdjęcie samochodu Lexus UX na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, fotografowanie radia w samochodzie przez szybę
Od 22 maja kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie czarny piątek dla kierowców
Szkoła
Ministerstwo przygotowuje szkoły do lekcji zdalnych. Wydano komunikat
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj