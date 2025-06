Araśniewicz jak Messi

W pierwszej połowie niedzielnego spotkania kibice nie zobaczyli goli. Dopiero w 63. minucie wynik meczu otworzyła Araśniewicz. 17-latka popisała się kapitalnym rajdem. Reprezentantka Polski ruszyła z piłką od połowy boiska. Po drodze mijała rywalki jak tyczki, a na końcu nie dała żadnych szans bramkarce na skuteczną interwencję. Ze strzelania goli w takim stylu słynie Argentyńczyk Lionel Messi.

Niestety piękna bramka Araśniewicz nie dała Polkom trzech punktów. W doliczonym czasie gry do wyrównania doprowadziła Giada Pellegrino Cimo.

Francja i Szwecja kolejnymi rywalami biało-czerwonych

Mistrzostw Europy kobiet do lat 19 pierwszy raz goszczą w Polsce. Biało-czerwone w mistrzostwach rywalizują w grupie A i czekają jeszcze mecze Francją i Szwecją. W grupie B zagrają Hiszpania, Holandia, Anglia i Holandia. Do półfinałów awansują po dwa najlepsze zespoły z grupy.

Polki nigdy nie stanęły na podium

Mistrzostwa Europy U19 kobiet rozgrywane są co roku i są jednocześnie eliminacjami do mistrzostw świata U20, które odbędą się w Polsce w przyszłym roku. Pierwszy turniej odbył się w 1998 roku w Dani, jeszcze jako mistrzostwa Europy U18, nazwę na U19 zmieniono w 2001 roku i taka funkcjonuje do dziś.

Dotychczas najwięcej, bo po sześć tytułów, wywalczyły Niemcy i Hiszpania (obrońca tytułu z 2024 roku), pięć ma Francja, a trzy Szwecja. Z obecnych w Polsce reprezentacji, tylko biało-czerwone i Portugalki nie mają na koncie tytułu. Polki nigdy nie znalazły się nawet w strefie medalowej.

Terminarz polskiej grupy Euro 2025 U-19 kobiet