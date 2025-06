Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 idzie zgodnie ze znanym scenariuszem. Młodzi piłkarze na mistrzostwach Europy w tej kategorii wiekowej najpierw przegrali 1:2 mecz otwarcia z Gruzją. Po sobotniej klęsce 0:5 w pojedynku o wszystko z Portugalią został im już tylko zagrać o honor z Francją. Podopieczni Adama Majewskiego już stracili szansę awansu do ćwierćfinału i niezależnie od wyniku meczu z "Trójkolorowymi" wrócą do domu.