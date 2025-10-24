Messi karierę zakończy w Interze Miami

Messi już wcześniej zadeklarował, że Inter będzie jego ostatnim klubem. Były gwiazdor Barcelony nigdy nie zasugerował, kiedy zamierza zawiesić buty na kołku, zaznaczył jednak, że nie wiek, a forma i chęć gry będą decydujące.

Naszą wizją było sprowadzenie najlepszych zawodników do Inter Miami i do tego miasta. I tak się właśnie dzieje. Messi jest tak samo zaangażowany jak zawsze i wciąż chce wygrywać - powiedział były angielski piłkarz David Beckham, współwłaściciel klubu.

Messi liderem klasyfikacji strzelców ligi MLS

Seryjny triumfator Złotej Piłki dla najlepszego piłkarza grającego w Europie i kapitan mistrzów świata z 2022 roku jest w tym sezonie najlepszym strzelcem MLS z dorobkiem 29 goli. Inter zajął trzecie miejsce w Konferencji Wschodniej, a w piątek rozpocznie udział w play off od spotkania z Nashville SC. W czwartek Messi znalazł się wśród pięciu finalistów nagrody MVP północnoamerykańskiej ligi.

Argentyńczyk trafił do MLS w 2023 roku, w istotnym momencie dla lokalnego futbolu, ponieważ USA, Kanada i Meksyk będą gospodarzami przyszłorocznych mistrzostw świata.

Messi podniósł wartość Interu i ligi MLS

Według „Forbesa”, który na początku tego roku uznał Inter Miami za drugi najbardziej wartościowy klub w MLS, jego wycena od 2022 roku podwoiła się do kwoty 1,2 mld dolarów.

Kiedy Messi zdecydował się na MLS, był to punkt zwrotny – nie tylko dla Interu Miami, ale dla całej naszej dyscypliny w Ameryce Północnej. Byliśmy bowiem świadkami czegoś historycznego - najwspanialszy piłkarz wszech czasów zwrócił uwagę całego świata na naszą ligę – ogłosił komisarz MLS Don Garber.