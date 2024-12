Ponad 60 euro za butelkę wina od Messiego

Sprecyzowała, że w jej ofercie pojawiły się dwa wina z wizerunkiem Messiego z serii Lionel GOAT 10: Puglia Primitivo oraz Sicily Syrah.

Oba wina, oferowane w cenie 60,32 euro, wchodzą w skład nowej serii MM Winemarker o nazwie “Lionel Collection GOAT 10”.

Wina Messiego z włoskich winogron

Ma być ona rozbudowywana razem z argentyńskim napastnikiem, który wspólnie z wytwórcą sprecyzował, że skrót GOAT odnosi się do sukcesów sportowych piłkarza i jest akronimem angielskich słów Greatest of All Time (Największy Wszech czasów). Dodana do skrótu dziesiątka to numer, z którym Messi występuje na boisku.

Według portalu Nit powołującego się na producenta win, trunki z wizerunkiem Messiego powstają z winogron zbieranych w dwóch włoskich regionach: Kampanii oraz Apulii, na południu Italii.

Wina od Messiego są już w sprzedaży

37-letni napastnik Interu Miami potwierdził, że pierwsze butelki z jego winem trafiły do sprzedaży pod koniec listopada br.

Niektórzy z was pytali mnie o wina, które stworzyliśmy wspólnie z MM Winemaker. Oto dwa wina premium - przekazał w mediach społecznościowych Lionel Messi, załączając zdjęcie obu trunków.