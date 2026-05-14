Manchester City goni Arsenal. Wyścig o mistrzostwo Anglii trwa

oprac. Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 08:57
Manchester City goni Arsenal. Wyścig o mistrzostwo Anglii trwa/East News
Manchester City nie rezygnuje z walki o piłkarskie mistrzostwo Anglii. W środę podopieczni Hiszpana Josepa Guardioli pokonali u siebie Crystal Palace 3:0 w zaległym meczu i na dwie kolejki przed końcem sezonu tracą dwa punkty do prowadzącego w tabeli Arsenalu Londyn.

Marmoush i Savinho autorami goli

W pierwszej połowie po asystach Phila Fodena do bramki Londyńczyków trafili Ghańczyk Antoine Semenyo (32.) oraz Egipcjanin Omar Marmoush (40.). Po przerwie wynik ustalił Brazylijczyk Savinho (84.).

Manchester z szansami na podwójną koronę

"The Citizens" mają 77 punktów, o dwa mniej od Arsenalu, i czekają ich jeszcze spotkania z AFC Bournemouth i Aston Villą Matty’ego Casha. Wcześniej, w sobotę, powalczą z Chelsea Londyn w finale Pucharu Anglii.

Arsenal pierwszym finalistą Ligi Mistrzów. "Kanonierzy" czekali na to 20 lat

Arsenal zagra jeszcze w Premier League ze zdegradowanym już Burnley oraz z Crystal Palace, a 30 maja zmierzy się z Paris Saint-Germain w finale Ligi Mistrzów.

Źródło PAP
Tematy: piłka nożnamanchester citypremier leagueArsenal Londyn
