Manchester City goni Arsenal. Wyścig o mistrzostwo Anglii trwa

Marmoush i Savinho autorami goli

W pierwszej połowie po asystach Phila Fodena do bramki Londyńczyków trafili Ghańczyk Antoine Semenyo (32.) oraz Egipcjanin Omar Marmoush (40.). Po przerwie wynik ustalił Brazylijczyk Savinho (84.).

Manchester z szansami na podwójną koronę

"The Citizens" mają 77 punktów, o dwa mniej od Arsenalu, i czekają ich jeszcze spotkania z AFC Bournemouth i Aston Villą Matty’ego Casha. Wcześniej, w sobotę, powalczą z Chelsea Londyn w finale Pucharu Anglii.

Arsenal zagra jeszcze w Premier League ze zdegradowanym już Burnley oraz z Crystal Palace, a 30 maja zmierzy się z Paris Saint-Germain w finale Ligi Mistrzów.