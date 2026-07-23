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Norwegia rzuca wyzwanie FIFA. Lise Klaveness żąda wyjaśnień od Gianniego Infantino

oprac. Kacper Kilanowski
dzisiaj, 11:22
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Norwegia rzuca wyzwanie FIFA. Lise Klaveness żąda wyjaśnień od Gianniego Infantino
Norwegia rzuca wyzwanie FIFA. Lise Klaveness żąda wyjaśnień od Gianniego Infantino/Shutterstock
Lise Klaveness, prezeska Norweskiego Związku Piłki Nożnej, nie zamierza odpuścić sprawy uchylenia zawieszenia Folarina Baloguna podczas mistrzostw świata. Szefowa NFF zapowiedziała złożenie formalnej skargi i wezwała Gianniego Infantino do publicznego przyznania, że FIFA podjęła błędną decyzję.

Kontrowersje wokół kary dla Baloguna

Sprawa czerwonej kartki Folarina Baloguna i późniejszego zawieszenia nałożonej na niego kary nadal budzi duże emocje. Po zakończeniu mistrzostw świata Norweski Związek Piłki Nożnej ponownie zwrócił uwagę na okoliczności, w jakich amerykański napastnik został dopuszczony do gry.

Lise Klaveness zapowiedziała, że norweska federacja skieruje do FIFA formalną skargę. Jej zdaniem sprawa nie może zostać „zamieciona pod dywan”, szczególnie ze względu na możliwą polityczną ingerencję w decyzję władz światowego futbolu.

Telefon Donalda Trumpa do Infantino

W rozmowie z „The Times” Klaveness podkreśliła, że NFF domaga się pełnego wyjaśnienia przebiegu wydarzeń. Szczególne wątpliwości budzi rozmowa telefoniczna, podczas której prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump miał poprosić Gianniego Infantino o cofnięcie kary nałożonej na reprezentanta USA.

Sankcja została ostatecznie zawieszona, dzięki czemu Balogun wystąpił w meczu 1/8 finału mistrzostw świata przeciwko Belgii. Amerykanie przegrali to spotkanie 1:4.

„Niebezpieczna ścieżka dla całej dyscypliny”

Prezeska norweskiej federacji zarzuciła kierownictwu FIFA próbę wyciszenia kontrowersji. Jak zaznaczyła, naruszanie przepisów w taki sposób może stworzyć groźny precedens.

– Gdy w ten sposób narusza się przepisy, wkracza się na niebezpieczną ścieżkę, która zagraża całej dyscyplinie – oceniła Klaveness.

Szefowa NFF zaapelowała również bezpośrednio do Gianniego Infantino. Oczekuje, że prezydent FIFA przyzna publicznie, iż uchylenie zawieszenia Baloguna było błędem.

Decyzję miała podjąć jedna osoba

Wcześniej ujawniono, że za wstrzymaniem wykonania kary wobec amerykańskiego napastnika miał stać Mohammad al-Kamali, przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej FIFA. Według dostępnych informacji decyzja została podjęta jednoosobowo.

To kolejna kwestia, którą norweska federacja chce wyjaśnić w ramach zapowiadanej skargi.

Klaveness ponownie krytykuje FIFA

Nie jest to pierwszy konflikt prezeski NFF z władzami światowego futbolu. W kwietniu Klaveness zaapelowała o zniesienie Nagrody Pokojowej FIFA.

Wyróżnienie to Donald Trump otrzymał z rąk Gianniego Infantino 5 grudnia, podczas losowania grup finałowych mistrzostw świata.

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Źródło PAP
Tematy: FIFANorwegiaGianni Infantino
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