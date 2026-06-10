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Wiemy, komu Polacy będą kibicować na mundialu. Tym się kierowali przy wyborze

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 10:38
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Wiemy, komu Polacy będą kibicować na mundialu. Tym się kierowali przy wyborze
Wiemy, komu Polacy będą kibicować na mundialu. Tym się kierowali przy wyborze/Shutterstock
Polscy piłkarze mundial w USA, Kandzie i Meksyku obejrzą w telewizji. Biało-czerwoni nie zdołali się zakwalifikować. W finale baraży przegrali ze Szwecją. Nie oznacza to jednak, że Polacy zrezygnują z piłkarskich emocji. Komu będą kibicować na mistrzostwach świata?

Polacy kibicują reprezentacji Hiszpanii

Z badania przeprowadzonego przez K+ Research na zlecenie legalnego bukmachera Betclic wynika, że Polacy najmocniej i najczęściej będą trzymać kciuki za reprezentację Hiszpanii. Niemal co piąty ankietowany wskazuje na "La Furia Roja". Podopiecznym Luisa de la Fuente kibicować będzie 19 proc. ankietowanych. Co ciekawe popularność reprezentacji Hispzanii rośnie do 28 proc. wśród grupy osób w wieku 18-24 lata.

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Na drugiej pozycji badani wybierają Portugalię - 8,21 proc. wskazań. Podium - z 7,81 proc. - uzupełnia Brazylia.

Niemcy tuż za podium

Tuż za nim ex aequo znajdują się Francja i Niemcy, które wskazuje po 7,41 proc. ankietowanych. Na kolejnym miejscu 5,53 proc. badanych wybiera Anglię. Sympatię do Chorwatów deklaruje 4,64 proc. Natomiast drużynie Argentyny będzie kibicować 3,26 proc. ankietowanych. Inne reprezentacje wskazuje ponadto 2 proc. badanych.

Styl gry kluczowy dla wyboru Polaków

Wśród powodów, dla których 65 proc. Polaków wesprze inne reprezentacje 37,88 proc. z nich wymienia styl gry. Dla 36,52 proc. kluczowa jest sympatia do kraju, jego kultury i ludzi. 30,46 proc. sugeruje się szansą na sukces danej reprezentacji. 27,73 proc. będzie kibicować danej kadrze ze względu na obecność w niej piłkarza lub piłkarzy, których lubią. 21,06 proc. wymienia dobre wspomnienia związane z danym krajem. Natomiast co 5. ankietowany deklaruje, że imponuje mu charakter danej drużyny.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: piłka nożnakibicemistrzostwa światamundial 2026
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Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
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