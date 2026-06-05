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Norwescy piłkarze na mundialu będą jedli halibuta serwowanego w restauracjach z gwiazdkami Michelina

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 09:20
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Norwescy piłkarze na mundialu będą jedli halibuta serwowanego w restauracjach z gwiazdkami Michelina
Norwescy piłkarze na mundialu będą jedli halibuta serwowanego w restauracjach z gwiazdkami Michelina/Shutterstock
Norwescy piłkarze na mundialu będą jedli głównie ryby. Kucharze reprezentacji "Wikingów" zamówili zamówili ich aż pół tony. Wśród nich znalazł się halibut specjalnej marki klasy premium hodowany we fjordach regionu Rogaland i serwowany głównie w restauracjach z gwiazdkami Michelina.

Dieta piłkarzy oparta na ojczystych produktach

Dieta norweskich piłkarzy podczas piłkarskich mistrzostw świata będzie oparta na ojczystych produktach. Będzie to 300 kilogramów łososia świeżego i wędzonego oraz 200 kilogramów halibuta prosto z Norwegii - przekazał Aron Espeland, przyjaciel z dzieciństwa napastnika Manchester City Erlinga Haalanda i złoty medalista kucharskiej olimpiady w Stuttgarcie (2020).

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Halibut będzie specjalnej marki klasy premium hodowany we fjordach regionu Rogaland i serwowany głównie w restauracjach z gwiazdkami Michelina. W Norwegii ryba ta kosztuje 70-90 dolarów za kilogram w zależności od sklepu.

Irak pierwszym rywalem Norwegii

Kucharz dodał, że zabrano do USA też 116 kilogramów norweskiego słodkiego koziego sera "brunnost", salami z renifera i łosia, konfitury, a już na miejscu zamówiono sześć tysięcy najlepszych pomarańczy do wyciskania 15 litrów świeżego soku dziennie. Jak tłumaczył Espeland, kucharze będą przygotowywać codziennie cztery różne tematycznie szwedzkie stoły.

Norwegia ma swoją bazę w ośrodku hotelowym Grandover Resort w Greensboro w Północnej Karolinie, gdzie piłkarze pojawili się w środę. Drużyna selekcjonera Stale Solbakkena spotka się w fazie grupowej 17 czerwca w Bostonie z Irakiem, 23 czerwca w New Jersey z Senegalem i 26 czerwca ponownie w Bostonie z Francją.

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Źródło PAP
Tematy: piłka nożnanorwegiamundial
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Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
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